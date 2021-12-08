Литва успішно випробувала з’єднання її енергосистеми з європейською

Литва минулого тижня успішно протестувала з’єднання своєї енергосистеми з європейською континентальною системою, що підвищує енергетичну безпеку країни, сказав у середу міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.
Передає Investing.
Литва планує повністю від’єднатися від російської електромережі до 2025 року, додав він.
Випробування було проведено в суботу, повідомив литовський оператор транспортування електроенергії Litgrid.
«Можна сказати, що в неділю три країни Балтії прокинулися в більшій безпеці, ніж коли лягали спати в суботу ввечері»,- сказав на прес-конференції Рокас Масюліс, генеральний директор Litgrid.
Раніше Термінал писав, що Україна і Литва домовились про стратегічну співпрацю у сфері енергетики.