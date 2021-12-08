У Міненерго пояснили, за рахунок чого Україна стабільно пройде опалювальний сезон

Завдяки видобутку власного вугілля та переорієнтацію на імпорт палива через морські порти Україна має можливість стабільно пройти опалювальний сезон.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко в енергоблозі Міненерго на Ютубі.

«Теплові електростанції забезпечені українським вугіллям на більше ніж 80%. Такий ритмічний видобуток українського вугілля та постачання вугілля імпортованого через морські порти дає можливість стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 років», — сказав Власенко.

За його даними, у листопаді видобуто близько 2,5 млн тонн вугілля, що на 7% перевищує планові показники. Крім того, наразі через порти надійшло 200 тис .тонн вугілля. За словами Власенка, мова йде про два кораблі класу «Панамакс» із Америки та один корабель (60 тис. тонн) із Австралії.

Заступник міністра зазначив, що один корабель для ПАТ «Центренерго» вже розвантажений, другий перебуває у процесі розвантаження. Власенко також відзначив внесок атомної енергетики у проходження опалювального сезону. Зокрема, зараз працює 14 енергоблоків АЕС із 15-ти, їхня сумарна потужність становить майже 12,5 тис. МВт.