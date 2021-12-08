У Міненерго пояснили, за рахунок чого Україна стабільно пройде опалювальний сезон

Обновлено: Декабрь 08, 2021. Тэги: ,

У Міненерго пояснили, за рахунок чого Україна стабільно пройде опалювальний сезон
Завдяки видобутку власного вугілля та переорієнтацію на імпорт палива через морські порти Україна має можливість стабільно пройти опалювальний сезон.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко в енергоблозі Міненерго на Ютубі.

«Теплові електростанції забезпечені українським вугіллям на більше ніж 80%. Такий ритмічний видобуток українського вугілля та постачання вугілля імпортованого через морські порти дає можливість стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 років», — сказав Власенко.

За його даними, у листопаді видобуто близько 2,5 млн тонн вугілля, що на 7% перевищує планові показники. Крім того, наразі через порти надійшло 200 тис .тонн вугілля. За словами Власенка, мова йде про два кораблі класу «Панамакс» із Америки та один корабель (60 тис. тонн) із Австралії.

Заступник міністра зазначив, що один корабель для ПАТ «Центренерго» вже розвантажений, другий перебуває у процесі розвантаження. Власенко також відзначив внесок атомної енергетики у проходження опалювального сезону. Зокрема, зараз працює 14 енергоблоків АЕС із 15-ти, їхня сумарна потужність становить майже 12,5 тис. МВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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