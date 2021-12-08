Україна скасувала спецмито на імпорт автомобілів із Білорусі

Обновлено: Декабрь 08, 2021. Тэги: ,

Україна скасувала спецмито на імпорт автомобілів із Білорусі
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) скасувала своє рішення від 16 квітня 2021 року, згідно з яким імпорт з Білорусі автобусів, вантажних і спеціальних автомобілів було обкладено захисним митом у 35%.

Ця інформація оприлюднена 8 грудня в газеті «Урядовий кур’єр».

Зазначається, що, відповідно до статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», МКМТ розглянула подані Міністерством економіки матеріали щодо рішення Комісії №486/2021/4411-03 «Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств автомобілебудування та застосування адекватних заходів у відповідь» від 16 квітня 2021 року.

За результатами такого розгляду МКМТ ухвалила рішення №519/2021/4411-03 від 6 грудня 2021 року, яким вирішила скасувати рішення №486/2021/4411-03. Рішення №519/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього.

Як повідомлялось, раніше Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України встановила факти дискримінаційних і недружніх дій із боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування і застосувала адекватні заходи, вирішивши впровадити спеціальне мито на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів із Білорусі в розмірі 35% від митної вартості.

«Термінал» писав, Білорусь зберігає обсяги поставок нафтопродуктів на український ринок, а можливо, навіть нарощує їх. Це випливає із заяв журналістам голови концерну «Белнефтехим» Андрія Рибакова.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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