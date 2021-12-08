В листопаді на УЕБ продали більше 13,5 тисяч тонн скрапленого газу

На Українській енергетичній біржі у листопаді 2021 року було проведено 9 аукціонів на яких було реалізовано 13 528 тонн скрапленого газу, що більше на 138,93% за попередній місяць, на загальну вартість 421,27 млн грн. (з ПДВ) за середньозваженою ціною 31 140,39 грн/тонну, що більше за ціну попереднього місяця на 2,32%.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Всього за одинадцять місяців 2021 року на УЕБ реалізовано 119 149 тонн скрапленого газу на загальну вартість 2,99 млрд грн з урахуванням ПДВ. Середньозважені ціни коливалися в діапазоні 18 311,33 – 31 140,39 грн/тонну (з ПДВ). Найвища ціна зафіксована у листопаді.

Ринок скрапленого газу

Протягом листопада на ринку скрапленого газу продовжилося зростання цін як у оптовому, так і в роздрібному сегменті, однак на кінець місяця дана тенденція призупинилася. Є очікування на здешевлення нафти і сезонне скорочення попиту, що може призвести до спаду цін, але подальша девальвація гривні і політичні рішення країн, щодо імпорту скрапленого газу в Україну здатні викликати підвищення ціни на автомобільний газ.

Ціни в дрібному опті склались на рівні 31 540 – 32 700 грн/т (з ПДВ).

Алжирська компанія Sonatrach опублікувала ціни реалізації скраплених газів на грудень 2021 року. Вартість пропану встановлена на рівні $ 730/т, бутану – $ 715/т. Таким чином, вартість пропану зменшилася в порівнянні з листопадом на $ 90/т, бутану – на $ 110/т.

Роздрібний ринок

В середньому по Україні роздрібні ціни на АЗС по скрапленому газу за аналізовані дати коливалися в діапазоні 18,46 – 19,06 грн/л (з ПДВ). Ціни з початку листопада в роздрібному сегменті зросли на 3,25%. На 30 листопада найвища середня ціна зафіксована у Закарпатській області, яка склала 19,99 грн/л (з ПДВ), найнижча була у Тернопільській області – 18,15 грн/л (з ПДВ).

Публічні закупівлі

За листопад 2021 року для аналізу було взято 10 найбільших контрактів на торгівельному майданчику публічних закупівель. Було реалізовано скрапленого газу близько 1,11 млн літрів на загальну вартість 20,68 млн грн (з ПДВ). Найбільший контракт отримало ТОВ «Глуско-карт Україна», яке поставить АТ «Укрпошта» 500 тис. л скрапленого газу за ціною 18,98 грн (з ПДВ). Ціни коливались в діапазоні 17,58 – 19,80 грн/л (з ПДВ).