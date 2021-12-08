Виробництво електроенергії цьогоріч зросло на 5,8% – Міненерго

За січень-листопад 2021 року виробництво електроенергії в Україні становило 141,306 млрд кВт-год, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Атомні електростанції за січень-листопад 2021 року збільшили виробництво електроенергії на 11,2%, до 77,029 млрд кВт-год, гідроелектростанції – на 40,8%, до 9,785 млрд кВт-год.

Виробництво електроенергії на теплоелектростанціях зменшилося на 2%, до 33,593 млрд кВт-год., на теплоелектроцентралях та когенераційних установках – на 31,9%, до 7,611 млрд кВт-год.

Читайте в «Терміналі», НЕК «Укренерго» спростувало інформацію, поширену деякими ЗМІ, про те, що компанія займається імпортом електроенергії або ж ухвалює рішення щодо початку/заборони такого імпорту в Україну.

