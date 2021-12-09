2021-12-09: Нафта впевнено дорожчає

Обновлено: Декабрь 09, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-12-09: Нафта впевнено дорожчає

Ціни на нафту зростають у четвер завдяки новим сигналам про те, що поширення штаму COVID-19 «омікрон» не матиме таких серйозних наслідків для світової економіки, як очікувалося спочатку.

Про це пише Investing.com.

Напередодні американська Pfizer (NYSE:PFE) та німецька BioNTech (NASDAQ:BNTX) SE опублікували попередні результати лабораторних досліджень щодо ефективності вакцини компаній проти штаму «омікрон». Дослідження показали, що три дози вакцини забезпечують рівень захисту від «омікрону», аналогічний двом дозам проти звичайного COVID-19.

Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 кск у четвер становить $76,42 за барель, що на $0,6 (0,79%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $0,38 (0,5%) – до $75,82 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $73,06 за барель, що на $0,7 (0,97%) вище за підсумкове значення попередньої сесії.

До закриття торгів у середу вартість цих контрактів збільшилася на $0,31 (0,4%) і становить $72,36 за барель. Тим часом, доповідь міністерства енергетики США, опублікована в середу, показала істотне зниження запасів сировини в країні. Як повідомило в середу Міненерго, комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 241 тис. барелів — до 432,87 млн. барелів. Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зниження на 1,52 млн. барелів. Товарні запаси бензину в Штатах зросли на 3,88 млн. барелів, дистилятів — на 2,73 млн. барелів. Аналітики прогнозували їх підвищення відповідно на 2 млн барелів та 1 млн барелів. Видобуток нафти в США виріс на 100 тис. барелів на добу, до 11,7 млн ​​б/д, максимуму з травня 2020 року, повідомило Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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