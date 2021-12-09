Бельгійський інвестор у ВДЕ подав у міжнародний арбітраж іск проти України

Виробник електроенергії з відновлюваних джерел SREW N.V. звернувся в міжнародний арбітраж із вимогами до України щонайменше на 70 млн євро.

Передає Економічна правда.

Про це відомо з проєкту розпорядження уряду щодо використання переговорної процедури у закупівлі юридичних послуг для захисту у справі.

Позивач, повідомляють у Міністерстві юстиції, стверджує про порушення його прав як інвестора що випливають з угоди між урядами України та Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом про взаємне заохочення та захист інвестицій.

Бельгійська SREW N.V. – інвестор у ТОВ «Дніпро-Бузька вітрова станція» на Херсонщині, потжуність станції становить 110 МВт.

Тепер компанія звернулася в арбітраж, бо вважає, що Україна «необґрунтовано та непослідовно руйнувала законодавче регулювання у сфері відновлюваної енергетики».

А саме, це стосується встановлення вимоги щодо повної оплати балансової вартості, додаткового зменшення «зеленого тарифу», збільшення частки відшкодування вартості врегулювання небалансу на користь «Гарпока».

Позивач зауважує невідповідність законних гарантій у разі зміни законодавства положенням Меморандуму про взаєморозуміння.

Міністерство юстиції зазначає, що наразі сума позову залишається невизначеною, але «ймовірно, становитиме не менше 70 млн євро збитків».

Раніше Термінал писав, що рейтинг S&P для ДТЕК ВДЕ знижено через невиплату заборгованості ГарПоку.