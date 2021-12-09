Герман Галущенко представив колективу ДП «Оператор ринку» нового керівника

Міністр енергетики Герман Галущенко представив колективу ДП «Оператор ринку» виконуючого обов’язки директора Олександра Гавву.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Галущенко зазначив, що він обговорив з новим керівником подальшу роботу та стратегічні напрямки діяльності ДП, повідомляє пресслужба.
«Оператор ринку» пропонує виступити як центр збору та обробки даних в енергетичній сфері. Ми бачимо потребу допомогти державним органам у такій задачі та готові застосувати вже напрацьовані рішення», – зазначив Олександр Гавва.
Середньостроковою ціллю є корпоратизація підприємства, яка відкриє багато нових можливостей перед ДП — нову політику власності та корпоративного управління, подальший сталий розвиток компанії в інтересах держави, інтеграцію з європейським ринком електричної енергії.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів погодив призначення Олександра Гавви на відповідну посаду розпорядженням №1589-р від 2 грудня 2021р.