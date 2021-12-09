НКРЕКП дозволила продавати газ клієнтам ПОН за 7,96 гривні за куб

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила продавати клієнтам «постачальника останньої надії» (ПОН) газ на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, по 7,96 грн за 1 кубометр.

Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні.

Зазначається, що, згідно із Законом «Про ринок природного газу», тимчасово, до 1 травня 2022 року, регулятор має право за зверненням ПОН дозволяти клієнтам такого постачальника отримувати газ на умовах типового договору постачання для побутових споживачів та базової річної пропозиції. Таким чином, клієнти ПОН із грудня 2021 року по 30 квітня 2022 року (включно) отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн за 1 кубометр (з ПДВ).

Як повідомлялося, раніше НАК «Нафтогаз України» звернулася до НКРЕКП із проханням якнайшвидше внести зміни до механізму ціноутворення на газ, що відпускається «постачальником останньої надії».

У жовтні-листопаді Кабмін зафіксував ціну газу для клієнтів ПОН на рівні 7,96 грн за кубометр (з ПДВ, без вартості транспортування), але така пропозиція не була подовжена на грудень. Через це тариф на газ для споживачів ПОН перевищив 30 грн за 1 кубометр.

Раніше «Термінал» писав, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» звернулася до Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням якнайшвидше внести зміни до механізму ціноутворення на газ, що відпускається постачальником «останньої надії» (ПОН) — газопостачальною компанією (ГПК) «Нафтогаз України».