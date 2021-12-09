НКРЕКП дозволила продавати газ клієнтам ПОН за 7,96 гривні за куб

Обновлено: Декабрь 09, 2021. Тэги: ,

НКРЕКП дозволила продавати газ клієнтам ПОН за 7,96 гривні за куб
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила продавати клієнтам «постачальника останньої надії» (ПОН) газ на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, по 7,96 грн за 1 кубометр.

Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні.

Зазначається, що, згідно із Законом «Про ринок природного газу», тимчасово, до 1 травня 2022 року, регулятор має право за зверненням ПОН дозволяти клієнтам такого постачальника отримувати газ на умовах типового договору постачання для побутових споживачів та базової річної пропозиції. Таким чином, клієнти ПОН із грудня 2021 року по 30 квітня 2022 року (включно) отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн за 1 кубометр (з ПДВ).

Як повідомлялося, раніше НАК «Нафтогаз України» звернулася до НКРЕКП із проханням якнайшвидше внести зміни до механізму ціноутворення на газ, що відпускається «постачальником останньої надії».

У жовтні-листопаді Кабмін зафіксував ціну газу для клієнтів ПОН на рівні 7,96 грн за кубометр (з ПДВ, без вартості транспортування), але така пропозиція не була подовжена на грудень. Через це тариф на газ для споживачів ПОН перевищив 30 грн за 1 кубометр.

Раніше «Термінал» писав, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»  звернулася до Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням якнайшвидше внести зміни до механізму ціноутворення на газ, що відпускається постачальником «останньої надії» (ПОН) — газопостачальною компанією (ГПК) «Нафтогаз України».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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