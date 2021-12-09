Польща закликає ЄС негайно почати розслідування діяльності Газпрому

Польща просить Європейську комісію негайно почати антимонопольне розслідування щодо Газпрому, заявила міністр клімату Польщі Анна Москва в ефірі Польського радіо.

Передає Прайм.

«Ми просили Єврокомісію проаналізувати ситуацію і монополістичні практики, які точно є з боку Газпрому. Попередній звіт, який був представлений на останньому саміті, показує, що рівень сховищ недостатній, що немає правильного співвідношення попиту і пропозиції», — сказала Москва.

Вона зазначила, що «слово Газпром в цих звітах не з’являється». «Є визначення «домінуючий постачальник». Можна здогадатися, що мова йде про Газпром. Аналіз повинен бути розширений — але ми рішуче просимо негайно запустити антимонопольне розслідування щодо Газпрому, — сказала міністр.

«Я буду скоро зустрічатися з єврокомісаром і буду відстоювати цей постулат. На наш погляд, є правові аргументи, які вже зараз дозволяють запустити цей розгляд. Ця ситуація загрожує енергетичній безпеці Європи, порушує ціни енергії і газу по всій Європі, негативно відбивається на громадянах. Тому нам здається, що ЄК не може довше чекати і що у неї є достатньо юридичних аргументів, щоб зробити такі кроки», — заявила вона.

При цьому міністр заявила, що не розуміє, чому Єврокомісія досі не запустила антимонопольний розгляд. «Є дуже багато інструментів в рамках антимонопольного розслідування. ЄК прекрасно вміє це робити, багато разів запускала таку процедуру. Для нас незрозуміло, чому зараз ЄК не бачить аргументів для запуску такого розгляду. Ми їх бачимо і будемо їх показувати, доводити і переконувати ЄК реагувати».

Москва зазначила, що в грудні Польща передала вЕК додаткові матеріали з даного питання.

Читайте у Терміналі: Запаси газу в сховищах України та Європи стрімко тануть — Газпром.