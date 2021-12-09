Польща закликає ЄС негайно почати розслідування діяльності Газпрому

Обновлено: Декабрь 09, 2021. Тэги: , ,

Польща закликає ЄС негайно почати розслідування діяльності Газпрому

Польща просить Європейську комісію негайно почати антимонопольне розслідування щодо Газпрому, заявила міністр клімату Польщі Анна Москва в ефірі Польського радіо.

Передає Прайм.

«Ми просили Єврокомісію проаналізувати ситуацію і монополістичні практики, які точно є з боку Газпрому. Попередній звіт, який був представлений на останньому саміті, показує, що рівень сховищ недостатній, що немає правильного співвідношення попиту і пропозиції», — сказала Москва.

Вона зазначила, що «слово Газпром в цих звітах не з’являється». «Є визначення «домінуючий постачальник». Можна здогадатися, що мова йде про Газпром. Аналіз повинен бути розширений — але ми рішуче просимо негайно запустити антимонопольне розслідування щодо Газпрому, — сказала міністр.

«Я буду скоро зустрічатися з єврокомісаром і буду відстоювати цей постулат. На наш погляд, є правові аргументи, які вже зараз дозволяють запустити цей розгляд. Ця ситуація загрожує енергетичній безпеці Європи, порушує ціни енергії і газу по всій Європі, негативно відбивається на громадянах. Тому нам здається, що ЄК не може довше чекати і що у неї є достатньо юридичних аргументів, щоб зробити такі кроки», — заявила вона.

При цьому міністр заявила, що не розуміє, чому Єврокомісія досі не запустила антимонопольний розгляд. «Є дуже багато інструментів в рамках антимонопольного розслідування. ЄК прекрасно вміє це робити, багато разів запускала таку процедуру. Для нас незрозуміло, чому зараз ЄК не бачить аргументів для запуску такого розгляду. Ми їх бачимо і будемо їх показувати, доводити і переконувати ЄК реагувати».

Москва зазначила, що в грудні Польща передала вЕК додаткові матеріали з даного питання.

Читайте у Терміналі: Запаси газу в сховищах України та Європи стрімко тануть — Газпром.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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