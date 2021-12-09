Суд дозволив затримати екс-главу Міненерговугілля Демчишина

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, підозрюваного у закупівлі вугілля з ОРДЛО.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на рішення суду від 25 листопада, оприлюднене у Єдиному держреєстрі судових рішень 7 грудня.

«Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», – йдеться у судовому рішенні.

Постанова діє протягом шести місяців з дати прийняття. У її тексті не вказано ім’я підозрюваного, але повідомляється, що 2 грудня 2014 року він обійняв посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Також зазначено, що Демчишину надсилали повідомлення про підозру через житлово-експлуатаційну організацію за місцем проживання, через вручення повідомлення дорослому родичу, а також поштовим зв’язком на останні відомі адреси реєстрації та проживання.

Крім того, підозрюваного чотири рази викликали на допит до слідчого, але він не прийшов.Демчишин обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 до квітня 2016 року.