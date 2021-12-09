Відсутність імплементації REMIT позбавила Україну права голосу в Energy Community – нардеп

Обновлено: Декабрь 09, 2021. Тэги: ,

Відсутність імплементації REMIT позбавила Україну права голосу в Energy Community – нардеп

Україна позбавлена права голосу в Energy Community у зв’язку з відсутністю законодавства, яке імплементує Регламент ЄС №1227/2011 про цілісність та прозорість оптових енергетичних ринків (REMIT).

Про це повідомила глава підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер (позафракційна), пише Енергореформа.

«Хороша новина – 1 грудня Україна розпочала головування в Energy Community, погана новина – без права голосу, тому що 30 листопада Співтовариство ухвалило рішення проти України щодо не запровадження нею ринкове регулювання, так званого REMIT», – сказала вона під час форуму «Стійкість України перед кризами: погляд у майбутнє», організованому Центром економічної стратегії 8 грудня.

За словами депутата, це регламент, який Україна відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС мала імплементувати у своє законодавство, але цей процес блокується вже більше року.

«Ми ніяк не можемо поставити на голосування відповідний законопроєкт. Я дуже сподіваюся, що в таких складних умовах, коли про це говорять не лише політики, які можуть вважатися заангажованими, а й усі експерти, влада зрозуміє, що необхідно прискорювати всі ці процеси», – зауважила Буймістер.

Секретаріат Енергоспівтовариства у своєму рішенні, оприлюдненому на його сайті, зазначив, що Україна, не приймаючи та не застосовуючи закони, постанови та адміністративні положення, необхідні для дотримання Регламенту ЄС №1227/2011 щодо цілісності та прозорості оптового ринку енергії, не виконує статті 6 та 89 Договору про Енергетичне співтовариство, а також низку статей відповідного Рішення Ради міністрів Енергоспівтовариства.

Відповідно до рішення, Україна має вжити всіх необхідних заходів для усунення порушення до 1 липня 2022 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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