2021-12-10: Нафта продовжує дешевшати після падіння на 2% напередодні

Ціни на нафту знижуються під час торгів у п’ятницю після падіння приблизно на 2% за підсумками попередньої сесії.



Про це пише Investing.com.

Трейдери оцінюють прогнози попиту на тлі побоювань негативного впливу нового штаму коронавірусу «омікрон» на економіку, пише Trading Economics. Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:36 мск становила $74,31 за барель, що на $0,11 (0,15%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $1,4 (1,9%) – до $74,42 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $70,88 за барель, що на $0,06 (0,08%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії. До закриття торгів у четвер вартість цих контрактів зменшилася на $1,42 (2%) і становить $70,94 за барель. Ряд країн почали запроваджувати нові обмеження у зв’язку із збільшенням кількості заражень. Влада Великобританії раніше цього тижня веліла компаніям перевести співробітників на віддалений режим роботи. У Данії закрили ресторани, бари та школи, а в Китаї заборонили групові туристичні поїздки з провінції Гуандун. На ринку також зберігаються побоювання щодо економіки КНР і натомість проблем великих забудовників країни. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті китайського девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. (HK:1638) до «обмеженого дефолту» з «C». Крім того, агентство надало великому забудовнику країни China Evergrande (HK:3333) рейтинг «обмежений дефолт». Тим часом, доповідь міністерства енергетики США, опублікована раніше цього тижня, показала менш істотне, ніж очікувалося, зниження запасів сировини в країні. Як повідомило в середу Міненерго, комерційні резерви нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 241 тис. барелів — до 432,87 млн. барелів. Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зниження на 1,52 млн. барелів. Товарні запаси бензину в Штатах зросли на 3,88 млн. барелів, дистилятів — на 2,73 млн. барелів. Аналітики прогнозували їх підвищення відповідно на 2 млн барелів та 1 млн барелів.