Держекоінспекція нарахувала ДП «Волиньвугілля» 430 млн грн за незаконне видобування вугілля

Обновлено: Декабрь 10, 2021. Тэги: , , ,

Держекоінспекція нарахувала ДП «Волиньвугілля» 430 млн грн за незаконне видобування вугілля

Понад 430 мільйонів гривень збитків пред’явила Держекоінспекція ВП «Шахта Бужанська» ДП «Волиньвугілля» за незаконне видобування понад 50 тисяч тонн кам’яного вугілля.

Повідомляє Держекоінспекція.

Вказане порушення Держекоінспекція у Волинській області зафіксувала під час планової перевірки підприємства. Встановлено, що термін дії дозволу на користування надрами, виданий для шахти, завершився ще 2018 року. Тож підприємство протягом 3 років здійснювало незаконний видобуток копалин, не сплачуючи обов’язкові платежі за користування надрами до державного бюджету.

«Наразі у ДП «Волиньвугілля» є рівно місяць, щоб добровільно відшкодувати збитки, завдані державі. У разі несплати — інспекцією будуть вжиті всі необхідні заходи реагування для примусового стягнення коштів» , — йдеться у повідомленні.

Раніше Термінал писав, що Держекоінспекція у 2021 році значно активізувала діяльність.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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