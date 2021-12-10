Міненерго призначено нову наглядову раду НЕК «Укренерго»

Обновлено: Декабрь 10, 2021. Тэги: , , ,

Міненерго призначено нову наглядову раду НЕК «Укренерго»

Членів наглядової ради було обрано Номінаційним комітетом за результатами прозорого конкурсу та затверджено наказом Міністерства енергетики.

Повідомляє Міненерго.

Новий склад наглядової ради НЕК «Укренерго»: Деян Остоїч, Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі – незалежні члени, Юрій Токарський, Михайло Ільніцький, Юрій Бойко – представники від держави.

Деян Остоїч має понад 35 років досвіду роботи в енергетичному секторі та в галузі розвитку інфраструктури в Європі, Центральній Азії, Східній та Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, в Латинській Америці та США. Був представником програми Світового банку в Україні (2004—2009) та в Австрії (2016-2019). Курував енергетичну програму Світового банку в Україні та Східній Європі.

Педер Андреасен – 13 років працював на посаді генерального директора Energine — національного оператора системи передачі електроенергії та природного газу Данії (2005 — 2018 рр.); екс-Президент ENTSO-E. З 2018 був членом наглядової ради НЕК «Укренерго».

Даніель Доббені у 2014 – 2017 рр. обіймав посаду голови Ради Директорів Комісії з енергетики Бельгійської Федерації. З 2013 працюв Головою Ради Директорів EIT InnoEnergy для Benelux, з 2015 – членом Ради Директорів та Головою ревізійної комісії Eurowatt S.A., Люксембург.

Роман Піонковські — колишній президент інвестиційного підрозділу європейського оператора передачі електроенергії PSE Inwestycje. У 2016 – 2017 рр. працював заступником голови правління польської ENERGA Wytwarzanie SA, 2007-2012 рр. — член правління, заступник голови правління – директор зі стратегічного менеджменту, директор Центру розвитку енергетичних активів, голова правління ENERGA SA.

Юрій Токарський – був членом наглядової ради НЕК «Укренерго» з 2019 року. До його компетенції належало представництво інтересів акціонера в наглядовій раді за напрямами фінансової діяльності підприємства та інтеграції до європейської мережі операторів ENTSO-E.

Михайло Ільницький має значний досвід роботи на українських енергетичних підприємств. Так, з 2018 року обіймав посаду голови правління АТ “Чернігівобленерго”, у 2013-2018 рр. – комерційного директора ПАТ “Сумиобленерго”, з 2003 по 2013 рр. працював на ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.

Юрій Бойко – свою кар’єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера електрика, згодом працював на керівних посадах підприємств галузі, а наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики України. Протягом 2020-2021 рр. у Міністерстві енергетики на посаді заступника міністра координував діяльність Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії.

Раніше Термінал писав, що Урядом погоджено кандидатури членів наглядової ради Укренерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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