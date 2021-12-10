Нафтогаз нагадав підприємствам ТКЕ про необхідність вчасних розрахунків

Обновлено: Декабрь 10, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз нагадав підприємствам ТКЕ про необхідність вчасних розрахунків

Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. містить зобов’язання місцевих органів влади щодо забезпечення вчасних та повних розрахунків з Національною компанією «Нафтогаз України» за спожитий газ.

Заявляє Нафтогаз.

«Термін, коли підприємства ТКЕ мають розрахуватися за спожитий у жовтні 2021 року газ, спливає 15 грудня 2021 року. Нафтогаз звертається до підприємств ТКЕ з проханням розрахуватися за спожитий газ вчасно та у повному обсязі», — йдеться у повідомленні.

Нафтогаз попередив, що невчасні розрахунки за використаний газ призведуть до того, що відповідні підприємства ТКЕ більше не зможуть отримувати газ від Національної компанії на надзвичайно вигідних умовах. Відбори газу такими споживачами будуть оформлюватися як несанкціоновані за ринковими цінами на рівні понад 40 грн. за куб. м.

Читайте у Терміналі: НКРЕКП дозволила продавати газ клієнтам ПОН за 7,96 гривні за куб.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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