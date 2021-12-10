Нафтогаз нагадав підприємствам ТКЕ про необхідність вчасних розрахунків

Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. містить зобов’язання місцевих органів влади щодо забезпечення вчасних та повних розрахунків з Національною компанією «Нафтогаз України» за спожитий газ.

Заявляє Нафтогаз.

«Термін, коли підприємства ТКЕ мають розрахуватися за спожитий у жовтні 2021 року газ, спливає 15 грудня 2021 року. Нафтогаз звертається до підприємств ТКЕ з проханням розрахуватися за спожитий газ вчасно та у повному обсязі», — йдеться у повідомленні.

Нафтогаз попередив, що невчасні розрахунки за використаний газ призведуть до того, що відповідні підприємства ТКЕ більше не зможуть отримувати газ від Національної компанії на надзвичайно вигідних умовах. Відбори газу такими споживачами будуть оформлюватися як несанкціоновані за ринковими цінами на рівні понад 40 грн. за куб. м.

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