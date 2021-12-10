Нафтогаз прозвітував про збитки за 9 місяців 2021 року

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» опублікувала скорочену консолідовану проміжну фінансову звітність за 9 місяців 2021 року, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інформує НАК «Нафтогаз України».

«У консолідованій фінансовій звітності за 9 місяців 2021 року зафіксовано збиток у розмірі 4,37 млрд грн., що майже в 4 рази менше, ніж за відповідний період попереднього року. За 9 місяців 2020 року збиток становив 17,03 млрд грн», — говориться у повідомленні.

Консолідована фінансова звітність включає в себе результати діяльності НАК «Нафтогаз України» як окремої юридичної особи та всіх підприємств, що контролюються компанією. Дана фінансова звітність не перевірена аудитом. Перевірена аудитом консолідована звітність за підсумками 2021 року буде оприлюднена навесні 2022 року.

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