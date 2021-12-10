ОГТСУ працює над маршрутом постачання газу в Україну з Хорватії

Під час зустрічі Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович обговорили питання енергетичної безпеки та викликів у цій сфері. Сторони розпочали предметну розмову про диверсифікацію постачання енергоносіїв, зокрема, скрапленого газу.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Хорватія є одним із пріоритетних партнерів України у частині диверсифікації джерел постачання природного газу. 1 січня 2021 року на о. Крк у Хорватії почав працювати плавучий LNG-термінал з пропускною спроможністю 2,6 млрд куб. м на рік, який відкриває доступ до глобального LNG-ринку.

Оператор ГТС України, у свою чергу, працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії, через територію Угорщини до кордону з Україною. Ключовою передумовою можливості доставки природного газу з даного напрямку є створення гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку з Угорщини в Україну, над чим активно працюють ОГТСУ та українські дипломати.

Інтеграція хорватського та українського ринків природного газу дозволить не лише транспортувати природний газ з Хорватії в Україну для внутрішнього споживання, але й забезпечить можливість зберігання хорватського газу в українських ПСГ, що посилить енергетичну безпеку в регіоні.

Раніше Термінал писав, що ОГТСУ націлився на створення можливості імпорту газу з Угоршини.