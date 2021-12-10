ОГТСУ працює над маршрутом постачання газу в Україну з Хорватії

Обновлено: Декабрь 10, 2021. Тэги: , , ,

ОГТСУ працює над маршрутом постачання газу в Україну з Хорватії

Під час зустрічі Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович обговорили питання енергетичної безпеки та викликів у цій сфері. Сторони розпочали предметну розмову про диверсифікацію постачання енергоносіїв, зокрема, скрапленого газу.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Хорватія є одним із пріоритетних партнерів України у частині диверсифікації джерел постачання природного газу. 1 січня 2021 року на о. Крк у Хорватії почав працювати плавучий LNG-термінал з пропускною спроможністю 2,6 млрд куб. м на рік, який відкриває доступ до глобального LNG-ринку.

Оператор ГТС України, у свою чергу, працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії, через територію Угорщини до кордону з Україною. Ключовою передумовою можливості доставки природного газу з даного напрямку є створення гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку з Угорщини в Україну, над чим активно працюють ОГТСУ та українські дипломати.

Інтеграція хорватського та українського ринків природного газу дозволить не лише транспортувати природний газ з Хорватії в Україну для внутрішнього споживання, але й забезпечить можливість зберігання хорватського газу в українських ПСГ, що посилить енергетичну безпеку в регіоні.

Раніше Термінал писав, що ОГТСУ націлився на створення можливості імпорту газу з Угоршини.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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