2021-12-13: Нафта дорожчає, інвестори очікують обмеженого впливу омікрону на попит

Обновлено: Декабрь 13, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-12-13: Нафта дорожчає, інвестори очікують обмеженого впливу омікрону на попит

Ціни на нафту продовжили ралі в понеділок шляхом сподівань, що штам коронавірусу омікрон, ймовірно, вплине на світовий попит на пальне.

Про це пише Investing.com.

Ф’ючерси на нафту марки Brent до 09:24 кск виросли на 1,52% за $76,29 за барель, марки WTI — подорожчали на 1,67% до $72,87 за барель. Минулого тижня обидві бенчмарки виросли приблизно на 8%, що стало їх першим тижневим зростанням за останні сім тижнів. Вони відновили більш ніж половину втрат, понесених після того, як 25 листопада вперше з’явилися заголовки новин про омікрон.

«Зростає почуття полегшення, оскільки ризик тяжких випадків хвороби через омікрон є низьким», — сказав Тацуфумі Окосі з Nomura Securities.

«Фокус ринку змістився на наступні кроки ОПЕК+», — сказав він.

Вчені з ПАР повідомили у п’ятницю, що не бачать ознак того, що омікрон спричиняє  тяжкий перебіг захворювання. Третя доза щеплення від коронавірусу знову значно посилює захист від легкого захворювання, спричиненого омікроном, повідомили у п’ятницю органи охорони здоров’я Великобританії. У фокусі інвесторів – засідання ОПЕК+ 4 січня. На початку грудня ОПЕК і партнери домовилися дотримуватися поточного плану щодо щомісячного збільшення видобутку нафти, попри побоювання про те, що видрукування США стратегічних резервів та поява нового штаму коронавірусу спричинять нові потрясіння на нафтовому ринку.

Автор:

(Всего статей: 19485)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: