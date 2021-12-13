2021-12-13: Нафта дорожчає, інвестори очікують обмеженого впливу омікрону на попит

Ціни на нафту продовжили ралі в понеділок шляхом сподівань, що штам коронавірусу омікрон, ймовірно, вплине на світовий попит на пальне.

Про це пише Investing.com.

Ф’ючерси на нафту марки Brent до 09:24 кск виросли на 1,52% за $76,29 за барель, марки WTI — подорожчали на 1,67% до $72,87 за барель. Минулого тижня обидві бенчмарки виросли приблизно на 8%, що стало їх першим тижневим зростанням за останні сім тижнів. Вони відновили більш ніж половину втрат, понесених після того, як 25 листопада вперше з’явилися заголовки новин про омікрон.

«Зростає почуття полегшення, оскільки ризик тяжких випадків хвороби через омікрон є низьким», — сказав Тацуфумі Окосі з Nomura Securities.

«Фокус ринку змістився на наступні кроки ОПЕК+», — сказав він.

Вчені з ПАР повідомили у п’ятницю, що не бачать ознак того, що омікрон спричиняє тяжкий перебіг захворювання. Третя доза щеплення від коронавірусу знову значно посилює захист від легкого захворювання, спричиненого омікроном, повідомили у п’ятницю органи охорони здоров’я Великобританії. У фокусі інвесторів – засідання ОПЕК+ 4 січня. На початку грудня ОПЕК і партнери домовилися дотримуватися поточного плану щодо щомісячного збільшення видобутку нафти, попри побоювання про те, що видрукування США стратегічних резервів та поява нового штаму коронавірусу спричинять нові потрясіння на нафтовому ринку.