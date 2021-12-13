Глава МЗС Австрії закликав якнайшвидше запустити Північний потік-2

В Австрії виступили із запереченнями з приводу заяви нової глави МЗС Німеччини Анналени Сбербанк з приводу введення в експлуатацію Північного потоку-2. Її заяви в понеділок, 13 грудня, прокоментував глава МЗС Австрії Олександр Шелленберг.

Передає Корреспондент.

Так, він звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію Північного потоку-2.

«Проект завершено, тепер ми повинні його використовувати», — сказав Шелленберг.

Враховуючи недавню напругу з Москвою на тлі конфлікту в Україні, Шелленберг підкреслив, що вважає «помилкою» неодноразово ставити під сумнів газопровід, коли виникає дискусія з Росією.

Напередодні Бербок заявила, що проект поки не відповідає приписам ЄС і не може бути схвалений до тих пір, поки не виконає вимоги німецького регулятора.

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