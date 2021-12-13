УЕБ: На короткостроковому ринку реалізовано 1861 тис. куб. м. природного газу

Обновлено: Декабрь 13, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: На короткостроковому ринку реалізовано 1861 тис. куб. м. природного газу

Протягом минулого місяця у ПП «БЕТС» було проведено 43 торгові сесії з купівлі-продажу природного газу на середньо- та довгостроковому ринку, також по 4 торгові сесії кожного дня проводилися на короткостроковому ринку.

Про це йдеться у пресрелізі УЕБ.

Протягом минулого місяця сформовано 360 стартових позицій в ПП «БЕТС» з торгівлі ресурсами листопада, грудня, січня в ГТС та ПСГ. Восени ініціатори позицій частіше формували позиції на купівлю поряд з позиціями на продаж. Загалом реалізовано 28,7 млн куб. м природного газу.

На короткостроковому ринку реалізовано 1861 тис. куб. м природного газу, переважно на внутрішньодобовому ринку в ПСГ.

Ціна зростала на всіх сегментах ринку, слідуючи загальносвітовим тенденціям. Так, середньозважена ціна ресурсу листопада, що склалась на кінець місяця, становила 35 767,54 грн, що на 6,5% більше, ніж вартість ресурсу жовтня в ГТС України.

У листопаді на УЕБ було відкрито можливість торгівлі нерозмитненим газом в ПСГ. Нова спільна послуга від Оператора газосховищ та УЕБ доповнила чинну щодо біржових торгів розмитненим газом на внутрішньодобовому ринку УЕБ.

«Знаходячись в діалозі з ринком ми завжди намагаємось запропонувати учасникам зручний сервіс для здійснення торгових операцій. Тож запрошуємо скористатись наявними та новими опціями на ринку природного газу. Зростання ліквідності ринку можливе лише за умови спільної участі компаній» — зазначив генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

Читайте в «Терміналі», на Українській енергетичній біржі у листопаді 2021 року було проведено 9 аукціонів на яких було реалізовано 13 528 тонн скрапленого газу, що більше на 138,93% за попередній місяць, на загальну вартість 421,27 млн грн. (з ПДВ) за середньозваженою ціною 31 140,39 грн/тонну, що більше за ціну попереднього місяця на 2,32%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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