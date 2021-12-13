УЕБ: На короткостроковому ринку реалізовано 1861 тис. куб. м. природного газу

Протягом минулого місяця у ПП «БЕТС» було проведено 43 торгові сесії з купівлі-продажу природного газу на середньо- та довгостроковому ринку, також по 4 торгові сесії кожного дня проводилися на короткостроковому ринку.



Про це йдеться у пресрелізі УЕБ.

Протягом минулого місяця сформовано 360 стартових позицій в ПП «БЕТС» з торгівлі ресурсами листопада, грудня, січня в ГТС та ПСГ. Восени ініціатори позицій частіше формували позиції на купівлю поряд з позиціями на продаж. Загалом реалізовано 28,7 млн куб. м природного газу.

На короткостроковому ринку реалізовано 1861 тис. куб. м природного газу, переважно на внутрішньодобовому ринку в ПСГ.

Ціна зростала на всіх сегментах ринку, слідуючи загальносвітовим тенденціям. Так, середньозважена ціна ресурсу листопада, що склалась на кінець місяця, становила 35 767,54 грн, що на 6,5% більше, ніж вартість ресурсу жовтня в ГТС України.

У листопаді на УЕБ було відкрито можливість торгівлі нерозмитненим газом в ПСГ. Нова спільна послуга від Оператора газосховищ та УЕБ доповнила чинну щодо біржових торгів розмитненим газом на внутрішньодобовому ринку УЕБ.

«Знаходячись в діалозі з ринком ми завжди намагаємось запропонувати учасникам зручний сервіс для здійснення торгових операцій. Тож запрошуємо скористатись наявними та новими опціями на ринку природного газу. Зростання ліквідності ринку можливе лише за умови спільної участі компаній» — зазначив генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

Читайте в «Терміналі», на Українській енергетичній біржі у листопаді 2021 року було проведено 9 аукціонів на яких було реалізовано 13 528 тонн скрапленого газу, що більше на 138,93% за попередній місяць, на загальну вартість 421,27 млн грн. (з ПДВ) за середньозваженою ціною 31 140,39 грн/тонну, що більше за ціну попереднього місяця на 2,32%.