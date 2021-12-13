УЕБ: Стартові ціни газу на біржі минулого тижня зросли на 12%

Обновлено: Декабрь 13, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Стартові ціни газу на біржі минулого тижня зросли на 12%
Стартові ціни природного газу ресурсу грудня на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 6 — 10 грудня 2021 року зросли на 11,97%.

Про це йдеться в огляді ринку природного газу УЕБ.

“Стартові ціни ресурсів зростали протягом тижня. У підсумку, станом на п’ятницю середня стартова ціна ресурсу грудня була вищою за показник понеділка на 11,97%”, — йдеться у повідомленні.

Так, 6 грудня стартова ціна ресурсу грудня становила 35,7 тис. грн за 1 тис. кубометрів, а 10 грудня — майже 40 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Загалом, у період 6 — 10 грудня заявки на купівлю та продаж природного газу формували 6 компаній, в тому числі ГПК “Нафтогаз Трейдинг”, «Укренергоекспорт», «Крафт Енерджи». На довгостроковому ринку було продано 1,1 млн кубометрів природного газу.

На короткостроковому ринку було укладено 14 угод на 225 тис. кубометрів газу на внутрішньодобовому ринку в газотранспортній системі та підземних сховищах.

В УЕБ зауважили, що у Європі ціни на газ продовжують зростати, призводячи до серйозного подорожчання електроенергії та створюючи тиск на економіку та споживачів. Рівень запасів газу в сховищах Європи становить близько 66%.

Січневі ф’ючерси на газ в ЄС здорожчали до понад 1200 дол. за 1 тис. кубометрів.

Як повідомлялося, стартові ціни природного газу (ресурс листопада) на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 30 листопада – 3 грудня 2021 року зросли на 27,03%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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