УЕБ: Стартові ціни газу на біржі минулого тижня зросли на 12%

Стартові ціни природного газу ресурсу грудня на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 6 — 10 грудня 2021 року зросли на 11,97%.

Про це йдеться в огляді ринку природного газу УЕБ.

“Стартові ціни ресурсів зростали протягом тижня. У підсумку, станом на п’ятницю середня стартова ціна ресурсу грудня була вищою за показник понеділка на 11,97%”, — йдеться у повідомленні.

Так, 6 грудня стартова ціна ресурсу грудня становила 35,7 тис. грн за 1 тис. кубометрів, а 10 грудня — майже 40 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Загалом, у період 6 — 10 грудня заявки на купівлю та продаж природного газу формували 6 компаній, в тому числі ГПК “Нафтогаз Трейдинг”, «Укренергоекспорт», «Крафт Енерджи». На довгостроковому ринку було продано 1,1 млн кубометрів природного газу.

На короткостроковому ринку було укладено 14 угод на 225 тис. кубометрів газу на внутрішньодобовому ринку в газотранспортній системі та підземних сховищах.

В УЕБ зауважили, що у Європі ціни на газ продовжують зростати, призводячи до серйозного подорожчання електроенергії та створюючи тиск на економіку та споживачів. Рівень запасів газу в сховищах Європи становить близько 66%.

Січневі ф’ючерси на газ в ЄС здорожчали до понад 1200 дол. за 1 тис. кубометрів.

Як повідомлялося, стартові ціни природного газу (ресурс листопада) на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 30 листопада – 3 грудня 2021 року зросли на 27,03%.