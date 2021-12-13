В Україні місію МАГАТЕ з комплексного огляду очікують з 2023 по 2025 роки

Державна інспекція ядерного регулювання очікує повторну місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з комплексного огляду регулюючої системи у проміжку 2023-2025 років.

Про це під час пресконференції повідомив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Григорій Плачков.

«Україна стоїть у графіку на 2023-2025 рік, оскільки МАГАТЕ необхідно сформувати й бюджет, і завдання», — сказав Плачков.

Крім того, очільник Держатомрегулювання прокоментував свою діяльність у Тристронній контактній групі, куди він входить як експерт у підгрупу з економічних та екологічних питань.

«Це пов’язано з тим, що Україна не отримала розширеного висновку щодо безпеки нашого ядерного матеріалу. Понад 7 років інспектори МАГАТЕ не мали доступу на непідконтрольну територію. На сьогодні робота з (підготовки — ред.) їхнього візиту ведеться», — заявив Плачков.

Він пообіцяв, що деталі цієї роботи з’являться пізніше.

Плачков також спростував інформацію про контакти із керівництвом «Росатома».

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ з комплексного огляду регулюючої системи проводилася в Україні у 2008 році. Такі місії були запроваджені з метою зміцнення та покращення ефективності державного регулювання у сфері ядерної та радіаційної безпеки держав-членів МАГАТЕ, і водночас визначення основних обов’язків держави щодо забезпечення безпеки ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами, перевезень ядерних матеріалів.

Місія з комплексного огляду регулюючої системи проводиться шляхом аналізу існуючої практики регулюючого органу певної держави на відповідність стандартам МАГАТЕ.