14 грудня ціни на АЗС нервово коливалися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 14 грудня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ в бік зниження.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу й аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.00% (-1.0 коп./л) до 29.4 грн/л, бензину А-95 євро знизилася на 0.12% (-4.0 коп./л) до 30.81 грн/л. Дизельне пальне євро подешевшало на 0.014% (-4.0 коп./л) до 30.03 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 14 грудня не змінився в ціні — 18.77 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ стосовно високооктанового бензину становить 60,9 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|29.40
|25.50
|-0.03
|-0.12
|Бензин А-95 євро
|30.81
|26.00
|-0.12
|-0.22
|Дизельне пальне євро
|30.03
|26.47
|-0.14
|-0.24
|Зріджений газ
|18.77
|14.99
|-0.01
|-0.09
Довідково:
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