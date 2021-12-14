14 грудня в дрібному опті ціни на ДП мали тенеденцію до зниження

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 14 грудня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася — 27.25 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.00% (2 коп./л) до 28.04 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.21% (-5 коп./л) до 25.63 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.25
|0.04
|-0.55
|-3.68
|Бензин А-95 євро
|28.04
|0.02
|-0.43
|-3.43
|Дизельне пальне євро
|25.63
|-0.21
|-0.35
|-4.76
Довідково:
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