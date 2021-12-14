2021-12-14: Ціни на нафту слабо змінюються на тлі побоювань про попит через поширення штаму Омікрон

Ф’ючерси на нафту у вівторок торгуються без яскраво вираженої динаміки через побоювання інвесторів про попит після повторного введення обмежень в Європі та Азії на тлі зростання числа випадків зараження коронавірусом.

Передає Investing.

Ф’ючерси на нафту марки Brent на 08:05 за Києвом утримувалися на рівні $74,39 за барель, марки WTI — знизилися на 0,08% до $71,23 за барель.

Принаймні одна людина померла у Великобританії після зараження варіантом коронавірусу Омікрон, повідомив у понеділок прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) зберегла прогноз зростання світового попиту на нафту в 2021 році на 5,65 мільйона барелів на добу до 96,63 мільйона барелів на добу, йдеться в грудневому звіті картелю.

Раніше Термінал писав, що Fitch спрогнозувало середню вартість нафти у наступному році.