На зарплати шахтарям вже спрямували близько 370 мільйонів — Галущенко

ПАТ «Центренерго» станом на 14 грудня 2021 року вже перерахувало підприємствам вугільної галузі близько 370 млн гривень, які направлені на виплати заробітної плати працівникам державних шахт.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба Міністерство енергетики.

«Були проведені аукціони між «Укренерго» і «Центренерго». Вчора ввечері «Центренерго» отримав відповідні кошти. І станом на зараз вже перші 370 млн гривень направлені на вуглевидобувні підприємства», — сказав міністр.

Крім того, Галущенко очікує на надходження решти коштів до кінця цього тижня.

Очільник Міненерго також звернувся до представників профспілок з проханням проконтролювати на місцях, щоб перераховані кошти керівництво підприємств використало саме на виплату зарплат, а не змінило їхнє призначення.

Як повідомлялося, цього тижня Міністерство енергетики планує перерахувати понад 700 млн грн на виплати заробітної плати працівникам державних вуглевидобувних підприємств.

Крім того, 8 грудня Міністерство енергетики перерахувало на виплати заробітної плати працівникам державних шахт 300 млн грн.

На початок грудня на державних шахтах вугільної промисловості України заборгованість із зарплати становила 2,34 млрд грн.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики повідомило, що для виплат зарплати шахтарям у 2021 році і повного погашення цьогорічної заборгованості необхідно 2,1 млрд грн.