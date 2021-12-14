На зарплати шахтарям вже спрямували близько 370 мільйонів — Галущенко

Обновлено: Декабрь 14, 2021. Тэги: , ,

На зарплати шахтарям вже спрямували близько 370 мільйонів — Галущенко
ПАТ «Центренерго» станом на 14 грудня 2021 року вже перерахувало підприємствам вугільної галузі близько 370 млн гривень, які направлені на виплати заробітної плати працівникам державних шахт.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба  Міністерство енергетики.

«Були проведені аукціони між «Укренерго» і «Центренерго». Вчора ввечері «Центренерго» отримав відповідні кошти. І станом на зараз вже перші 370 млн гривень направлені на вуглевидобувні підприємства», — сказав міністр.

Крім того, Галущенко очікує на надходження решти коштів до кінця цього тижня.

Очільник Міненерго також звернувся до представників профспілок з проханням проконтролювати на місцях, щоб перераховані кошти керівництво підприємств використало саме на виплату зарплат, а не змінило їхнє призначення.

Як повідомлялося, цього тижня Міністерство енергетики планує перерахувати понад 700 млн грн на виплати заробітної плати працівникам державних вуглевидобувних підприємств.

Крім того, 8 грудня Міністерство енергетики перерахувало на виплати заробітної плати працівникам державних шахт 300 млн грн.

На початок грудня на державних шахтах вугільної промисловості України заборгованість із зарплати становила 2,34 млрд грн.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики повідомило, що для виплат зарплати шахтарям у 2021 році і повного погашення цьогорічної заборгованості необхідно 2,1 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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