Представлено нового виконуючого обов’язки керівника ДП «Гарантований покупець»

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко представив нового керівника державного підприємства «Гарантований покупець».

Повідомляє ГарПок.

Виконувати обов’язки директора до призначення у встановленому порядку буде Андрій Пилипенко.

Андрій Пилипенко в енергетиці з 2015 року. Раніше обіймав керівні посади у провідних компаніях України за напрямками юридичного супроводу, корпоративних відносин та документально-правового забезпечення, очолював наглядові ради. Має досвід роботи в комерційних структурах різних галузей, глибокі знання права, структурування та реформування компаній, розробки бізнес-процесів, впровадження систем управління тощо.

Кабінет Міністрів призначив Андрія Пилипенка на посаду на засіданні 9 грудня 2021 року. В той же день Уряд звільнив від виконання обов’язків директора Вадима Улиду.

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