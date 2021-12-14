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У листопаді 2021 року імпорт електроенергії майже у два рази перевищив експорт

Обновлено: Декабрь 14, 2021. Тэги: , ,

У листопаді 2021 року імпорт електроенергії майже у два рази перевищив експорт

Сумарний обсяг імпорту електроенергії у листопаді 2021 року склав 242,2 млн кВт·год, що в 1,8 раза більше, ніж експорт (131,2 млн кВт·год).

Повідомляє Укренерго.

Таке співвідношення пояснюється тим, що у листопаді 2021 року відновилися імпортні поставки з Білорусі, знизився експорт з торгової зони «острів Бурштинської ТЕС» та був відсутній експорт з «ОЕС України» до Польщі. Востаннє, обсяг імпорту переважав над експортом у лютому 2021 року.

Водночас за підсумками 11 місяців 2021 року обсяг експорту електроенергії в 2,5 раза перевищив обсяги імпорту — 3 157 млн кВт·год проти 1 257 млн кВт·год.

Обсяг імпорту у листопаді 2021 року становив 1,8% від загально електроспоживання (брутто) та здійснювався лише з двох країн — Словаччини в «острів Бурштинської ТЕС» (18,7 млн кВт·год) та Білорусі в «ОЕС України» (223,44 млн кВт·год). При цьому, обсяг імпорту електроенергії у листопаді 2021 року був більший, ніж сумарно за березень-жовтень 2021 року (242,2 млн кВт·год проти 236,9 млн кВт·год).

Раніше Термінал писав, що Лукашенко не проти продажу електроенергії в Україну і Литву.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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