У листопаді 2021 року імпорт електроенергії майже у два рази перевищив експорт

Сумарний обсяг імпорту електроенергії у листопаді 2021 року склав 242,2 млн кВт·год, що в 1,8 раза більше, ніж експорт (131,2 млн кВт·год).

Повідомляє Укренерго.

Таке співвідношення пояснюється тим, що у листопаді 2021 року відновилися імпортні поставки з Білорусі, знизився експорт з торгової зони «острів Бурштинської ТЕС» та був відсутній експорт з «ОЕС України» до Польщі. Востаннє, обсяг імпорту переважав над експортом у лютому 2021 року.

Водночас за підсумками 11 місяців 2021 року обсяг експорту електроенергії в 2,5 раза перевищив обсяги імпорту — 3 157 млн кВт·год проти 1 257 млн кВт·год.

Обсяг імпорту у листопаді 2021 року становив 1,8% від загально електроспоживання (брутто) та здійснювався лише з двох країн — Словаччини в «острів Бурштинської ТЕС» (18,7 млн кВт·год) та Білорусі в «ОЕС України» (223,44 млн кВт·год). При цьому, обсяг імпорту електроенергії у листопаді 2021 року був більший, ніж сумарно за березень-жовтень 2021 року (242,2 млн кВт·год проти 236,9 млн кВт·год).

Раніше Термінал писав, що Лукашенко не проти продажу електроенергії в Україну і Литву.