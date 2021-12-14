Євросоюз планує відмовитись від довгострокових газових контрактів

Одним із завдань стратегії декарбонізації і «зеленого переходу» Євросоюзу стане відмова від довгострокових газових контрактів з Росією. У планах Єврокомісії встановити чіткі терміни, після яких всі довгі домовленості опиняться під забороною. У законопроекті, який мають опублікувати 15 грудня, а обговорити наступного дня на саміті керівництва ЄС у Брюсселі, йдеться про 2049 рік.

Передає Bloomberg.

Крім цього, в документі містяться пропозиції щодо більш ефективного реагування членів ЄС на енергетичну кризу. Зокрема, мова йде про нормативи запасів газу в підземних сховищах.

Законопроект вступає в пряме протиріччя з пропозиціями Росії, яка бачить вирішення проблеми ЄС із забезпеченням газом саме в домовленостях строком на десятки років. В Європі, навпаки, в останні роки прагнули розвивати біржову торгівлю паливом за аналогією з нафтовим ринком, заснованому на ф’ючерсних контрактах.

Раніше Термінал писав, що ціна газу в Європі перевищила $1400 за тисячу кубів.