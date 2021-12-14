Євросоюз планує відмовитись від довгострокових газових контрактів

Обновлено: Декабрь 14, 2021. Тэги: ,

Євросоюз планує відмовитись від довгострокових газових контрактів

Одним із завдань стратегії декарбонізації і «зеленого переходу» Євросоюзу стане відмова від довгострокових газових контрактів з Росією. У планах Єврокомісії встановити чіткі терміни, після яких всі довгі домовленості опиняться під забороною. У законопроекті, який мають опублікувати 15 грудня, а обговорити наступного дня на саміті керівництва ЄС у Брюсселі, йдеться про 2049 рік.

Передає Bloomberg.

Крім цього, в документі містяться пропозиції щодо більш ефективного реагування членів ЄС на енергетичну кризу. Зокрема, мова йде про нормативи запасів газу в підземних сховищах.

Законопроект вступає в пряме протиріччя з пропозиціями Росії, яка бачить вирішення проблеми ЄС із забезпеченням газом саме в домовленостях строком на десятки років. В Європі, навпаки, в останні роки прагнули розвивати біржову торгівлю паливом за аналогією з нафтовим ринком, заснованому на ф’ючерсних контрактах.

Раніше Термінал писав, що ціна газу в Європі перевищила $1400 за тисячу кубів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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