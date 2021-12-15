2021-12-15: Вартість нафти Brent становить $72,80 за барель

Нафтові котирування продовжують зниження на азійських торгах у середу на тлі невизначеності на ринку та побоювань, що пропозиція наступного року зростатиме сильніше за попит.

Про це пише Investing.com.

Напередодні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило оцінку попиту на нафту на поточний та наступний рік на 100 тис. барелів на добу, зауваживши, що поява нового штаму COVID-19 уповільнить, але не зупинить відновлення попиту на пальне.

Додатковий тиск на нафту чинила американська валюта, що залишається поблизу тижневого максимуму. Сильний долар знижує привабливість нафти як інструмент для інвестицій для власників інших валют.

«Вірогідність деякого прискорення темпів згортання стимулів з боку Федрезерва підвищилася, процентні ставки в США можуть зрости, що підтримує долар і негативно позначається на цінах на нафту», — сказав Джим Ріттербуш із Ritterbusch and Associates LLC. Тим часом Американський інститут нафти (American Petroleum Institute, API) у вівторок увечері повідомив, що запаси нафти в США за тиждень, що завершився 10 грудня, скоротилися на 815 тис. барелів, кажуть джерела.

На терміналі в Кушингу, де зберігається нафту, що торгується на NYMEX, запаси збільшилися майже на 2,3 млн барелів. Офіційні дані про запаси будуть опубліковані в середу й опитані S&P Global Platts аналітики очікують, що звіт Міненерго США вкаже на зниження запасів нафти на 1,7 млн ​​барелів. Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:42 кск становить $72,80 за барель, що на $0,90 (1,22%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали на $0,69 (0,9%) – до $73,7 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилася на $0,95 (1,34%) — до $69,78 за барель. До закриття торгів напередодні вартість цих контрактів знизилася на $0,56 (0,8%) і становить $70,73 за барель.