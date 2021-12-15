Ціна на газ у Європі опустилася нижче за $1500 за тисячу кубометрів

Обновлено: Декабрь 15, 2021. Тэги: , ,

Ціна на газ у Європі опустилася нижче за $1500 за тисячу кубометрів

Ціна на газ у Європі на відкритті біржових торгів у середу знизилася на 1% і опустилася нижче за $1500 за 1 тис. куб. м.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Ціна січневого ф’ючерсу на хабі TTF в Нідерландах станом на 10:00 знизилася до 127,12 євро за МВт-год або $1481 за 1 тис. куб. м (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт-год).

На день раніше, 14 грудня, біржові торги газом у Європі закрилися на позначці $1 522 за тис. куб. м.

Варто зазначити, що на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф’ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, а до кінця вересня показник виріс більш ніж удвічі.

«Термінал» писав, Ціни ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів зростають на 5% і вперше з початку жовтня перевищують 1400 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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