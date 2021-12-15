Ціна на газ у Європі опустилася нижче за $1500 за тисячу кубометрів

Ціна на газ у Європі на відкритті біржових торгів у середу знизилася на 1% і опустилася нижче за $1500 за 1 тис. куб. м.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Ціна січневого ф’ючерсу на хабі TTF в Нідерландах станом на 10:00 знизилася до 127,12 євро за МВт-год або $1481 за 1 тис. куб. м (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт-год).

На день раніше, 14 грудня, біржові торги газом у Європі закрилися на позначці $1 522 за тис. куб. м.

Варто зазначити, що на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф’ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, а до кінця вересня показник виріс більш ніж удвічі.

«Термінал» писав, Ціни ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів зростають на 5% і вперше з початку жовтня перевищують 1400 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE.