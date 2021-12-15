Опалювальний сезон проходить стабільно — Шмигаль

На сьогодні запасів енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду достатньо, тож опалювальний сезон проходить стабільно.



Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Два місяці вже пройшло від його початку, і можемо говорити, що наразі все проходить стабільно і спокійно», — сказав Шмигаль.

За його словами, наразі у підземних сховищах газу знаходиться понад 15 млрд кубометрів «блакитного палива», чого достатньо для забезпечення потреб як населення, так і непобутових споживачів.

Прем’єр-міністр також звернув увагу на стабілізацію ситуації з постачанням вугілля. Так, цього місяця Україна має отримати близько 2 млн тонн цього палива при очікуваному споживанні 1,5 млн тонн.

Крім того, Шмигаль прокоментував тему «віялових відключень» електроенергії. Він наголосив, що ніяких графіків аварійних відключень та графіків обмеження потужності не застосовувалося. Наразі відключення електроенергії у населених пунктах пов’язані або із ремонтними роботами на електромережах, або із погодними умовами.

Раніше «Термінал» писав, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна готова до опалювального сезону, тарифи не зростатимуть.