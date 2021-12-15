Опалювальний сезон проходить стабільно — Шмигаль

Обновлено: Декабрь 15, 2021. Тэги: , , ,

Опалювальний сезон проходить стабільно — Шмигаль

На сьогодні запасів енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду достатньо, тож опалювальний сезон проходить стабільно.


Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Два місяці вже пройшло від його початку, і можемо говорити, що наразі все проходить стабільно і спокійно», — сказав Шмигаль.

За його словами, наразі у підземних сховищах газу знаходиться понад 15 млрд кубометрів «блакитного палива», чого достатньо для забезпечення потреб як населення, так і непобутових споживачів.

Прем’єр-міністр також звернув увагу на стабілізацію ситуації з постачанням вугілля. Так, цього місяця Україна має отримати близько 2 млн тонн цього палива при очікуваному споживанні 1,5 млн тонн.

Крім того, Шмигаль прокоментував тему «віялових відключень» електроенергії. Він наголосив, що ніяких графіків аварійних відключень та графіків обмеження потужності не застосовувалося. Наразі відключення електроенергії у населених пунктах пов’язані або із ремонтними роботами на електромережах, або із погодними умовами.

Раніше «Термінал» писав, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна готова до опалювального сезону, тарифи не зростатимуть.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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