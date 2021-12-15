Рада продовжила мораторій на провадження по банкрутству держшахт

14 грудня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон №6347 від 25.11.2021 про внесення змін до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств».



Про це повідомляється на порталі Ради.

Законом продовжено з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року, на два роки, термін дії мораторію на реалізацію виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств, накладення арештів та заборон відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, мораторію на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств.

Законопроєкт матиме вплив на: державні вугледобувні підприємства; підприємства, діяльність яких пов‘язана із забезпеченням функціонування вугледобувних підприємств.

«Термінал» писав, ПАТ «Центренерго» станом на 14 грудня 2021 року вже перерахувало підприємствам вугільної галузі близько 370 млн гривень, які направлені на виплати заробітної плати працівникам державних шахт.