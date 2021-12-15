Шебелинський НПЗ за 11 місяців 2021 року збільшив виробництво Šhebel95 на 50%

Обновлено: Декабрь 15, 2021. Тэги: ,

Шебелинський НПЗ за 11 місяців 2021 року збільшив виробництво Šhebel95 на 50%

Шебелинський нафтопереробний завод (Šhebel) у січні-листопаді 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив обсяг виробництва бензину Shebel95 на 50% – до  42,1 тис. тонн.

Про це пише пресслужба компанії.

Також зросло виробництво  ДП Šhebel – на 3,2% – до 69 тис. тонн, а виробництво Šhebel LPG залишилось на рівні 2020 року та становить 131 тис. тонн.

При цьому виробництво моторних палив за 11 місяців 2021 року скоротилось на 2,2% – до 318,7 тис. тонн, а обсяг виробництва бензинів скоротився на 9 тис. тонн (або на 7,1%) в порівнянні із 2020 роком – до 118,7 тис. т.  Зокрема знизилося виробництво ŠhebelА92 на 11,2%  до 76,6 тис. т.

Загалом переробка газового конденсату та нафти (включно компоненти) за 11 місяців 2021 року становить 403 тис. тонн, що відповідає рівню 2020 року.

Реалізація моторних палив через власну мережу АЗС (U.GO) за 11 місяців 2021 року зросла на 11,8% – до 16,5 тис. тонн. Зокрема зріс обсяг реалізації Shebel92 на 16,4% – до 2,8 тис. тонн, Šhebel95 на 38,8 % – до 3,5 тис. тонн,  а ДП Šhebel на 33,6 % – до 1,6 тис. тонн. Реалізація Šhebel LPG залишилась на рівні 2020 року – 8,6 тис. тонн.

Шебелинський НПЗ (Šhebel) — один з двох нині діючих нафтопереробних заводів в Україні. Його потужність становить близько 500 тис. тонн переробки сировини на рік. Завод веде свою історію з 1960 року. У 2015-2018 роках було реалізовано наймасштабнішу за останні 20 років модернізацію, завдяки чому вдалося здійснити перехід на випуск продукції виключно стандарту Євро 5. З 2018 року пальне виробництва Шебелинського НПЗ реалізується на ринку під торговою маркою Šhebel. В асортименті продукції: бензини Šhebel 92, Šhebel 95, дизельне пальне Šhebel ДП та скраплений газ Šhebel Euro LPG. Пальне Šhebel можна придбати у Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській областях і на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей.

Автор:

(Всего статей: 19503)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: