Шебелинський НПЗ за 11 місяців 2021 року збільшив виробництво Šhebel95 на 50%

Шебелинський нафтопереробний завод (Šhebel) у січні-листопаді 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив обсяг виробництва бензину Shebel95 на 50% – до 42,1 тис. тонн.

Про це пише пресслужба компанії.

Також зросло виробництво ДП Šhebel – на 3,2% – до 69 тис. тонн, а виробництво Šhebel LPG залишилось на рівні 2020 року та становить 131 тис. тонн.

При цьому виробництво моторних палив за 11 місяців 2021 року скоротилось на 2,2% – до 318,7 тис. тонн, а обсяг виробництва бензинів скоротився на 9 тис. тонн (або на 7,1%) в порівнянні із 2020 роком – до 118,7 тис. т. Зокрема знизилося виробництво ŠhebelА92 на 11,2% до 76,6 тис. т.

Загалом переробка газового конденсату та нафти (включно компоненти) за 11 місяців 2021 року становить 403 тис. тонн, що відповідає рівню 2020 року.

Реалізація моторних палив через власну мережу АЗС (U.GO) за 11 місяців 2021 року зросла на 11,8% – до 16,5 тис. тонн. Зокрема зріс обсяг реалізації Shebel92 на 16,4% – до 2,8 тис. тонн, Šhebel95 на 38,8 % – до 3,5 тис. тонн, а ДП Šhebel на 33,6 % – до 1,6 тис. тонн. Реалізація Šhebel LPG залишилась на рівні 2020 року – 8,6 тис. тонн.

Шебелинський НПЗ (Šhebel) — один з двох нині діючих нафтопереробних заводів в Україні. Його потужність становить близько 500 тис. тонн переробки сировини на рік. Завод веде свою історію з 1960 року. У 2015-2018 роках було реалізовано наймасштабнішу за останні 20 років модернізацію, завдяки чому вдалося здійснити перехід на випуск продукції виключно стандарту Євро 5. З 2018 року пальне виробництва Шебелинського НПЗ реалізується на ринку під торговою маркою Šhebel. В асортименті продукції: бензини Šhebel 92, Šhebel 95, дизельне пальне Šhebel ДП та скраплений газ Šhebel Euro LPG. Пальне Šhebel можна придбати у Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській областях і на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей.