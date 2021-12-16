2021-12-16: Нафта BRENT показує зростання через високий попит

У четвер ціни на нафту зростають, оскільки на ринку скорочуються запаси, показуючи, що попит на енергоносії залишається високим.

Про це пише Investing.com.

На 7:20 ціна лютневих ф’ючерсів на Brent склала $74,43 за барель. За середу Brent подорожчала на $0,18 (0,2%) – до $73,88 за барель.

Січневі ф’ючерси на WTI на цей момент торгувалися на рівні $71,55 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $0,14 (0,2%) – до $70,87 за барель.

«Ринок закладав найгірший сценарій для попиту у зв’язку з появою «омікрону», – сказав Bloomberg аналітик із сировинного сектору Australia & New Zealand Banking Group Деніел Хайнс. – Проте не можна сказати, що гірше вже позаду. Безліч ризиків зберігається».

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси нафти в країні за тиждень, що закінчився 10 грудня, впали на 4,6 млн бар., до 123,76 млн бар. Це більш ніж удвічі перевищує очікування аналітиків щодо падіння показника на 2,1 млн бар.

Продукція, що постачається нафтопереробними заводами, яка є показником попиту, зросла за останній тиждень до 23,2 млн бар./добу (б/д) за рахунок збільшення поставок бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів.

Тим часом Федеральна резервна система США заявила, що у березні 2022 року припинить купівлю облігацій і почне підвищувати процентні ставки, оскільки безробіття в США залишається на низькому рівні, проте інфляція зростає.

«Попри вірусний спалах, щотижневий звіт EIA про запаси нафти продемонстрував, що попит на нафтопродукти у США досяг рекордно високого рівня, експорт сирої нафти відновився, а національні запаси сирої нафти показали більше, ніж очікувалося, падіння. Поточна хвиля вірусу Омікрон може спричинити певні обмежувальні заходи у США, але таких блокувань, які відбулися на піку пандемії, ймовірно, не буде», — наголосив Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.