2021-12-16: Нафта BRENT показує зростання через високий попит

Обновлено: Декабрь 16, 2021. Тэги:

2021-12-16: Нафта BRENT показує зростання через високий попит

У четвер ціни на нафту зростають, оскільки на ринку скорочуються запаси, показуючи, що попит на енергоносії залишається високим.

Про це пише Investing.com.

На 7:20 ціна лютневих ф’ючерсів на Brent склала $74,43 за барель. За середу Brent подорожчала на $0,18 (0,2%) – до $73,88 за барель.

Січневі ф’ючерси на WTI на цей момент торгувалися на рівні $71,55 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $0,14 (0,2%) – до $70,87 за барель.

«Ринок закладав найгірший сценарій для попиту у зв’язку з появою «омікрону», – сказав Bloomberg аналітик із сировинного сектору Australia & New Zealand Banking Group Деніел Хайнс. – Проте не можна сказати, що гірше вже позаду. Безліч ризиків зберігається».

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси нафти в країні за тиждень, що закінчився 10 грудня, впали на 4,6 млн бар., до 123,76 млн бар. Це більш ніж удвічі перевищує очікування аналітиків щодо падіння показника на 2,1 млн бар.

Продукція, що постачається нафтопереробними заводами, яка є показником попиту, зросла за останній тиждень до 23,2 млн бар./добу (б/д) за рахунок збільшення поставок бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів.

Тим часом Федеральна резервна система США заявила, що у березні 2022 року припинить купівлю облігацій і почне підвищувати процентні ставки, оскільки безробіття в США залишається на низькому рівні, проте інфляція зростає.

«Попри вірусний спалах, щотижневий звіт EIA про запаси нафти продемонстрував, що попит на нафтопродукти у США досяг рекордно високого рівня, експорт сирої нафти відновився, а національні запаси сирої нафти показали більше, ніж очікувалося, падіння. Поточна хвиля вірусу Омікрон може спричинити певні обмежувальні заходи у США, але таких блокувань, які відбулися на піку пандемії, ймовірно, не буде», — наголосив Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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