До України прийшло ще два судна з вугіллям

Україна приймає два чергові судна класу «Панамакс» з імпортним вугіллям, законтрактованим «ДТЕК Енерго», загальним обсягом 131 тис. тонн.

Передає Енергореформа.

Як повідомляється в прес-релізі компанії, перше з них із 55 тис. тонн вугілля походженням з Колумбії причалило до порту «ТІС» 16 грудня о 13.30.

Друге судно з 76 тис. тонн палива із США швартуватиметься в порту «Южний» уночі.

Станом на середину грудня 2021 року компанія домовилася про імпорт в Україну восьми суднових партій із вугіллям із США та Колумбії загальним обсягом майже 545 тис. тонн.

Раніше Термінал писав, що Центренерго планує закупити за кордоном 2,2 млн тонн вугілля для проходження зими.