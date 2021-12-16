Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики — Президент

Розвиток водневої енергетики дасть змогу нашій державі здобути повну енергетичну незалежність і досягти кліматичної нейтральності.

Про це заявив Володимир Зеленський на пленарному засіданні саміту Східного партнерства у Брюсселі, передає пресслужба глави держави.

Як зазначив Президент, для України особливе значення мають три флагманські ініціативи Економічного та інвестиційного плану за результатами саміту Східного партнерства.

Перша – це модернізація пунктів пропуску та оновлення інфраструктури на кордонах. І для України підтримка з боку ЄС у вказаному питанні буде дуже цінною. У цьому контексті Президент також відзначив важливість укладення угоди про лібералізацію автомобільних перевезень.

Друга ініціатива, за словами глави держави, стосується цифрової трансформації та ІТ-інфраструктури. Він нагадав, що портал державних послуг “Дія”, яким уже користується понад 11 мільйонів українців, вивів Україну в лідери цифрових послуг. На черзі – запуск “Дія. Сіті”, що дасть змогу створити найпотужніший ІТ-хаб у Східній Європі, та інші амбітні інноваційні проєкти. Практичним результатом на цьому шляху було б і скасування плати за роумінг між ЄС та партнерами.

Третя ініціатива, зауважив Президент, лежить у площині енергоефективності та водневої енергетики, що має важливе значення для України та її енергетичної безпеки.

Зеленський поінформував, що наступного року в Україні розпочнеться велика термомодернізація. Також наша країна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики, що дасть змогу здобути повну енергетичну незалежність і досягти кліматичної нейтральності.

“В усіх цих проєктах Україна розраховує на підтримку ЄС і міжнародних фінансових інституцій”, – наголосив глава держави.

Він також акцентував на актуальних загрозах безпеці в регіоні, на які з боку ЄС має бути адекватна відповідь. Йдеться, зокрема про застосування санкційної політики, посилення енергетичної безпеки тощо.

Читайте в «Терміналі», Нафтогаз продовжує активну співпрацю з інституціями Європейського Союзу, зокрема, з Європейською Комісією. Одним з результатів цього співробітництва стало приєднання Нафтогазу до Європейського альянсу чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance).

