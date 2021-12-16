Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики — Президент

Обновлено: Декабрь 16, 2021. Тэги:

Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики — Президент
Розвиток водневої енергетики дасть змогу нашій державі здобути повну енергетичну незалежність і досягти кліматичної нейтральності.

Про це заявив Володимир Зеленський на пленарному засіданні саміту Східного партнерства у Брюсселі, передає пресслужба глави держави.

Як зазначив Президент, для України особливе значення мають три флагманські ініціативи Економічного та інвестиційного плану за результатами саміту Східного партнерства.

Перша – це модернізація пунктів пропуску та оновлення інфраструктури на кордонах. І для України підтримка з боку ЄС у вказаному питанні буде дуже цінною. У цьому контексті Президент також відзначив важливість укладення угоди про лібералізацію автомобільних перевезень.

Друга ініціатива, за словами глави держави, стосується цифрової трансформації та ІТ-інфраструктури. Він нагадав, що портал державних послуг “Дія”, яким уже користується понад 11 мільйонів українців, вивів Україну в лідери цифрових послуг. На черзі – запуск “Дія. Сіті”, що дасть змогу створити найпотужніший ІТ-хаб у Східній Європі, та інші амбітні інноваційні проєкти. Практичним результатом на цьому шляху було б і скасування плати за роумінг між ЄС та партнерами.

Третя ініціатива, зауважив Президент, лежить у площині енергоефективності та водневої енергетики, що має важливе значення для України та її енергетичної безпеки.

Зеленський поінформував, що наступного року в Україні розпочнеться велика термомодернізація. Також наша країна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики, що дасть змогу здобути повну енергетичну незалежність і досягти кліматичної нейтральності.

“В усіх цих проєктах Україна розраховує на підтримку ЄС і міжнародних фінансових інституцій”, – наголосив глава держави.

Він також акцентував на актуальних загрозах безпеці в регіоні, на які з боку ЄС має бути адекватна відповідь. Йдеться, зокрема про застосування санкційної політики, посилення енергетичної безпеки тощо.

Читайте в «Терміналі», Нафтогаз продовжує активну співпрацю з інституціями Європейського Союзу, зокрема, з Європейською Комісією. Одним з результатів цього співробітництва стало приєднання Нафтогазу до Європейського альянсу чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance).

Автор:

(Всего статей: 19510)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: