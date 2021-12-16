Завершується підготовка проєкту газопроводу з РФ до Китаю через Монголію

Техніко-економічне обґрунтування газопроводу з РФ до Китаю через Монголію буде готове в найближчі тижні. Сказав Президент Росії Володимир Путін, виступаючи перед журналістами із заявою за підсумками російсько-монгольських переговорів.

Передає ТАСС.

Газопровід «Союз Схід» пройде по території Монголії і стане продовженням російського газопроводу «Сила Сибіру — 2″, експортна потужність якого може перевищити потужність газопроводу «Сила Сибіру» більш ніж в 1,3 рази. Будівельні роботи за проектом можуть початися в 2024 році.

«Вже визначено оптимальний маршрут, протяжність та інші параметри, готується техніко-економічне обґрунтування. Я думаю, що воно буде готове взагалі в найближчі тижні», — зазначив президент РФ.

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