2021-12-17: Ціни на нафту слабо зростають

Обновлено: Декабрь 17, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-12-17: Ціни на нафту слабо зростають

Ціни на нафту слабо зростають у ході торгів у п’ятницю вдень після зниження вранці та падіння приблизно на 2% за підсумками попередньої сесії.

Про це пише Investing.com.

Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:55 кск у п’ятницю становить $74,62 за барель, що на $0,2 (0,27%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $71,21 за барель, що на $0,27 (0,38%) більше за підсумкове значення попередньої сесії.

Трейдери оцінюють прогнози попиту на тлі побоювань негативного впливу нового штаму коронавірусу «омікрон» на економіку, пише Trading Economics.

При цьому повідомлення вчених і фахівців про те, що симптоми «омікрону» слабші за раніше виявлені штами, і його поширення може не викликати сильної економічної рецесії, як це передбачали раніше, вносять частку оптимізму в настрій учасників ринку. Негативним фактором, що стримує зростання котирувань, як і раніше, залишаються побоювання з приводу китайської економіки, обтяженої проблемами в секторі нерухомості. Подальше падіння темпів зростання економіки КНР може призвести до скорочення імпорту нафти цією країною, що є одним з найбільших споживачів енергоресурсів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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