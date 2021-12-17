2021-12-17: Ціни на нафту слабо зростають

Ціни на нафту слабо зростають у ході торгів у п’ятницю вдень після зниження вранці та падіння приблизно на 2% за підсумками попередньої сесії.

Про це пише Investing.com.

Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:55 кск у п’ятницю становить $74,62 за барель, що на $0,2 (0,27%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $71,21 за барель, що на $0,27 (0,38%) більше за підсумкове значення попередньої сесії.

Трейдери оцінюють прогнози попиту на тлі побоювань негативного впливу нового штаму коронавірусу «омікрон» на економіку, пише Trading Economics.

При цьому повідомлення вчених і фахівців про те, що симптоми «омікрону» слабші за раніше виявлені штами, і його поширення може не викликати сильної економічної рецесії, як це передбачали раніше, вносять частку оптимізму в настрій учасників ринку. Негативним фактором, що стримує зростання котирувань, як і раніше, залишаються побоювання з приводу китайської економіки, обтяженої проблемами в секторі нерухомості. Подальше падіння темпів зростання економіки КНР може призвести до скорочення імпорту нафти цією країною, що є одним з найбільших споживачів енергоресурсів.