МЕА прогнозує рекорд вугільної генерації в 2021 році

Обновлено: Декабрь 17, 2021. Тэги: , , ,

МЕА прогнозує рекорд вугільної генерації в 2021 році

Вироблення електроенергії з вугілля в поточному році поб’є рекорд за весь час спостережень, а в наступному історичного максимуму може досягти світовий попит на все вугілля, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство.

Передає Прайм.

«Після спаду в 2019 і 2020 році очікується, що глобальна генерація електроенергії з вугілля підскочить на 9% в 2021 році — до рекорду за всю історію спостережень в 10,35 терават-годин», — йдеться в доповіді МЕА «Вугілля 2021″.

МЕА побоюється, що така тенденція завадить планам глобального співтовариства щодо переходу на вуглецеву нейтральність до середини століття, і закликає уряди негайно вжити заходів щодо зниження використання вугілля.

На думку авторів доповіді, зростання вироблення електроенергії з вугілля обумовлене швидким відновленням світової економіки після кризи і різким зростанням попиту на електроенергію, який не змогли покрити відновлювані джерела енергії. Стрибок цін на природний газ також збільшив попит на вугільну енергію, зробивши її економічно більш привабливою.

Зокрема, в Китаї в 2021 році вироблення електроенергії з вугілля зросте на 9%. В Індії прогнозується зростання на 12%. А виробництво енергії з вугілля в США і Євросоюзі в поточному році збільшиться майже на 20%, хоча і не перевищить показники 2019 року.

«Залежно від погодних умов і економічного зростання загальний попит на вугілля може досягти нового історичного рекорду вже в 2022 року і залишитися на такому рівні в наступні два роки», — також наголошується в доповіді.

Цього року МЕА очікує зростання попиту на вугілля у всіх галузях, включаючи виробництво цементу і сталі, на 6%. Це не перевищить рекордів 2013 і 2014 років.

Крім того, МЕА прогнозує, що в 2021 році видобуток вугілля в світі зросте на 4,5% — до 7,9 мільярда тонн (трохи нижче допандемійного рівня).

Раніше Термінал писав, що Міненерго ініціює впровадження механізму закупівлі газу для ТЕС и ТЕЦ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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