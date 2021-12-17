МЕА прогнозує рекорд вугільної генерації в 2021 році

Вироблення електроенергії з вугілля в поточному році поб’є рекорд за весь час спостережень, а в наступному історичного максимуму може досягти світовий попит на все вугілля, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство.

Передає Прайм.

«Після спаду в 2019 і 2020 році очікується, що глобальна генерація електроенергії з вугілля підскочить на 9% в 2021 році — до рекорду за всю історію спостережень в 10,35 терават-годин», — йдеться в доповіді МЕА «Вугілля 2021″.

МЕА побоюється, що така тенденція завадить планам глобального співтовариства щодо переходу на вуглецеву нейтральність до середини століття, і закликає уряди негайно вжити заходів щодо зниження використання вугілля.

На думку авторів доповіді, зростання вироблення електроенергії з вугілля обумовлене швидким відновленням світової економіки після кризи і різким зростанням попиту на електроенергію, який не змогли покрити відновлювані джерела енергії. Стрибок цін на природний газ також збільшив попит на вугільну енергію, зробивши її економічно більш привабливою.

Зокрема, в Китаї в 2021 році вироблення електроенергії з вугілля зросте на 9%. В Індії прогнозується зростання на 12%. А виробництво енергії з вугілля в США і Євросоюзі в поточному році збільшиться майже на 20%, хоча і не перевищить показники 2019 року.

«Залежно від погодних умов і економічного зростання загальний попит на вугілля може досягти нового історичного рекорду вже в 2022 року і залишитися на такому рівні в наступні два роки», — також наголошується в доповіді.

Цього року МЕА очікує зростання попиту на вугілля у всіх галузях, включаючи виробництво цементу і сталі, на 6%. Це не перевищить рекордів 2013 і 2014 років.

Крім того, МЕА прогнозує, що в 2021 році видобуток вугілля в світі зросте на 4,5% — до 7,9 мільярда тонн (трохи нижче допандемійного рівня).

Раніше Термінал писав, що Міненерго ініціює впровадження механізму закупівлі газу для ТЕС и ТЕЦ.