Робота у видобувних галузях стане прозорішою

Обновлено: Декабрь 17, 2021. Тэги:

Робота у видобувних галузях стане прозорішою
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3790 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях».

Документ підтримали 344 депутати.

Законопроєкт вдосконалює норми Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» за результатами практичного його застосування та впровадження нових вимог Ініціативи прозорості у видобувних галузях (ІПВГ).

Зокрема, впроваджено звітування за суми платежів за викиди вуглекислого газу. Встановлюється, що відомості про середньооблікову кількість працівників мають подаватись із визначенням кількості працівників кожної статі.

Як повідомлялося, згідно зі звітом Ініціативи прозорості видобувних галузей, у 2020 році у порівнянні з 2019 роком частка видобувних галузей в українському експорті зросла на 2,54 відсоткового пункту, до 5,96%.

ІПВГ – це міжнародний стандарт належного та прозорого управління нафтовими, газовими та іншими природними ресурсами. Він пропонує чітку і гнучку методологію для розкриття та вивірки платежів компаній та державних доходів у країнах, які впроваджують цю Ініціативу.

Раніше «Термінал» писав, у Міністерство енергетики та захисту довкілля  було презентовано електронну платформу ІПВГ ( Ініціативи прозорості видобувних галузей) в Україні.

Автор:

(Всего статей: 19519)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: