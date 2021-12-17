Робота у видобувних галузях стане прозорішою

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3790 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях».

Документ підтримали 344 депутати.

Законопроєкт вдосконалює норми Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» за результатами практичного його застосування та впровадження нових вимог Ініціативи прозорості у видобувних галузях (ІПВГ).

Зокрема, впроваджено звітування за суми платежів за викиди вуглекислого газу. Встановлюється, що відомості про середньооблікову кількість працівників мають подаватись із визначенням кількості працівників кожної статі.

Як повідомлялося, згідно зі звітом Ініціативи прозорості видобувних галузей, у 2020 році у порівнянні з 2019 роком частка видобувних галузей в українському експорті зросла на 2,54 відсоткового пункту, до 5,96%.

ІПВГ – це міжнародний стандарт належного та прозорого управління нафтовими, газовими та іншими природними ресурсами. Він пропонує чітку і гнучку методологію для розкриття та вивірки платежів компаній та державних доходів у країнах, які впроваджують цю Ініціативу.

Раніше «Термінал» писав, у Міністерство енергетики та захисту довкілля було презентовано електронну платформу ІПВГ ( Ініціативи прозорості видобувних галузей) в Україні.