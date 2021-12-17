У США збираються встановити півмільйона зарядних станцій для електрокарів

Адміністрація президента США Джо Байдена опублікувала федеральну стратегію реалізації плану по установці в країні 500 тисяч нових зарядних станцій для електрокарів. На них витратять 7,5 мільярда доларів.

Передає Auto.ru.

Стратегія передбачає створення робочої групи, до якої увійдуть представники Міністерства транспорту та Міністерства енергетики. У ній прописані рекомендації і стандарти для установки і експлуатації ЕЗС. Також стратегія закріплює порядок консультацій між виробниками зарядних станцій, федеральними і регіональними чиновниками, правозахисниками, екологами і так далі — для цих цілей з наступного року почне роботу консультативний комітет.

У США вважають, що прискорення розвитку індустрії електрокарів допоможе досягти мети щодо нульових викидів до 2050 року, яку поставив Байден, а також створити тисячі робочих місць. Крім того, таким чином США сподівається надолужити розрив від Китаю. На сьогодні американський ринок електрокарів в три рази менше, ніж у азіатського конкурента.

Раніше Термінал писав, що відновлення попиту на газ загрожує досягнення нульових викидів до 2050 року — МЕА.