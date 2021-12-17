УЕБ: Оксфордський інститут енергетичних досліджень відзначив участь біржі у розвитку ринку природного газу

Оксфордський інститут енергетичних досліджень (OIES), який є незалежним автономним інститутом в галузі енергетики, в останній своїй доповіді про питання енергетичної політики України та перспективах газової галузі приділяє значну увагу питанню підвищення цін на природний газ, а також наслідкам впливу зміни цін на інші енергоресурси.

Про це пише пресслужба УЕБ.

«Негайна і, ймовірно, неминуча реакція українського уряду на стрибок цін не повинна затуляти зусилля щодо усунення деяких перешкод на шляху ринкової реформи», — йдеться у повідомленні.

У публікації наголошено на важливості розробки програми примусового вивільнення газу Укргазвидобування (gas release programme), який, як мовиться у виданні, виставить обсяги свого газу через Українську енергетичну біржу (УЕБ). У дослідженні інститут як майданчик для реалізації програми, розглядає саме УЕБ, оскільки окремо відзначається внесок УЕБ у розвиток ринку, суттєве зростання продажів в останні роки і пропонує широкий спектр інструментів на кількох сегментах ринку. Також наголошується на важливості розробки плану дій щодо підвищення ліквідності біржових торгів.

Також Оксфордський інститут енергетичних досліджень відзначив значне зростання біржового ринку газу, ґрунтуючись на даних Української енергетичної біржі.

Читайте в «Терміналі», Українська енергетична біржа спільно з Оператором газосховищ Укртрансгаз з 1 листопада 2021 року дозволили здійснювати торгівлю природним газом, що зберігається в ПСГ у митному режимі «митний склад», та тим, що знаходиться в газосховищах в аналогічному режимі, але на умовах одночасного використання потужності з обмеженнями (short-haul).