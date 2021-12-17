УЕБ: Оксфордський інститут енергетичних досліджень відзначив участь біржі у розвитку ринку природного газу

Обновлено: Декабрь 17, 2021. Тэги: ,

УЕБ: Оксфордський інститут енергетичних досліджень відзначив участь біржі у розвитку ринку природного газу

Оксфордський інститут енергетичних досліджень (OIES), який є незалежним автономним інститутом в галузі енергетики, в останній своїй доповіді про питання енергетичної політики України та перспективах газової галузі приділяє значну увагу питанню підвищення цін на природний газ, а також наслідкам впливу зміни цін на інші енергоресурси.

Про це пише пресслужба УЕБ.

«Негайна і, ймовірно, неминуча реакція українського уряду на стрибок цін не повинна затуляти зусилля щодо усунення деяких перешкод на шляху ринкової реформи», — йдеться у повідомленні.

У публікації наголошено на важливості розробки програми примусового вивільнення газу Укргазвидобування (gas release programme), який, як мовиться у виданні, виставить обсяги свого газу через Українську енергетичну біржу (УЕБ). У дослідженні інститут як майданчик для реалізації програми, розглядає саме УЕБ, оскільки окремо відзначається внесок УЕБ у розвиток ринку, суттєве зростання продажів в останні роки і пропонує широкий спектр інструментів на кількох сегментах ринку. Також наголошується на важливості розробки плану дій щодо підвищення ліквідності біржових торгів.

Також Оксфордський інститут енергетичних досліджень відзначив значне зростання біржового ринку газу, ґрунтуючись на даних Української енергетичної біржі.

Читайте в «Терміналі», Українська енергетична біржа спільно з Оператором газосховищ Укртрансгаз з 1 листопада 2021 року дозволили здійснювати торгівлю природним газом, що зберігається в ПСГ у митному режимі «митний склад», та тим, що знаходиться в газосховищах в аналогічному режимі, але на умовах одночасного використання потужності з обмеженнями (short-haul).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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