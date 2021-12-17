У рейтингу інвестиційного потенціалу країн з погляду здійснення енергопереходу Україн посіла 21-ше місце серед країн, що розвиваються, та 48-ме — у світовому масштабі.

Про це повине пресслужба Міністерства енергетики у Фейсбуці.

«З кумулятивною оцінкою 1,74 із 5 Україна посідає 21-ше місце в рейтингу інвестиційного потенціалу країн з погляду здійснення енергопереходу, 48-ме місце – у світовому масштабі. Кумулятивна оцінка включає три параметри – енергетика, транспорт і будівлі (ЖКГ)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за параметром “енергетика” Україна продемонструвала найкращі результати — оцінка 2,14 з 5 (14 місце серед країн, що розвиваються, і 36 – у світовому масштабі).

Всього у рейтингу оцінюється 136 країн.

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