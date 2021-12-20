2021-12-20: Вартість нафти Brent на лондонській біржі становить $71 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися після падіння за підсумками минулого тижня на побоюваннях, що поширення нового штаму COVID-19 «омікрон» послабить економічне зростання у світі та призведе до зниження попиту на енергоносії.

Про це пише Investing.com.

Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 кск становить $71,40 за барель, що на $2,12 (2,88%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подешевшали на $1,5 (2%) – до $73,52 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $68,51 за барель, що на $2,35 (3,32%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії. До закриття торгів у п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $1,52 (2,1%) і становила $70,86 за барель.

Термін дії січневих ф’ючерсів на WTI спливає із завершенням сесії у понеділок.

За минулий тиждень Brent подешевшала на 2,2%, WTI – на 1,1%. Захворюваність на коронавірусну інфекцію зростає в багатьох регіонах, включаючи США та європейські країни, що призводить до введення чергових обмежувальних заходів. Експерти побоюються, що це скоротить мобільність людей і, відповідно, попит на авіаційне та автомобільне паливо.

«Цього тижня ринок, ймовірно, буде дуже волатильним», — зазначає головний аналітик з нафтового ринку Oanda Asia Pacific Ltd. Джеффрі Хеллі.

«Однак навряд чи варто думати, що нафта може серйозно подешевшати, оскільки ОПЕК+ слідкує за ситуацією і залишила собі простір для маневру, щоб дуже швидко відреагувати на ситуацію за необхідності», — наводить слова експерта агентство Bloomberg.

Як повідомлялося, ОПЕК+ на початку грудня ухвалила рішення продовжити нарощування видобутку відповідно до узгодженого раніше плану, тобто збільшити його на 400 тис. барелів на добу у січні. Альянс країн-виробників нафти, однак, залишив за собою можливість змінити це рішення будь-якої миті, відзначивши високу невизначеність на ринку, пов’язану з виявленням нового штаму коронавірусу «омікрон».