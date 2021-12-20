Ціна на газ від Нафтогазу Трейдинг на УЕБ поставила новий антирекорд

Компанія «Нафтогаз Трейдинг» на аукціоні 20 грудня на «Українській енергетичній біржі» пропонує до продажу ресурс грудня та ПСГ за ціною 56 112 гривень за тисячу кубічних метрів.

Про це йдеться у біржовому бюлетені.

Як зазначає Expro, ціни на умовах післяоплати становлять 56 712 грн/тис. куб. м (грудень) та 56 892 грн/тис. куб. м (січень).

Пропозиції інших продавців коливаються у широкому діапазоні 44 400 – 59 500 грн/тис. куб. м.

Ціни на природний газ на короткостроковому ринку у першій половині понеділка також встановили рекорд – 49 617,65 грн/тис. куб. м (з ПДВ), що є новим історичним максимумом. Загалом було реалізовано 85 тис. куб. м газу з передачею протягом дня.

Основна причина різкого зростання цін на газ в Україні – подальше зростання котирувань у Європі. Так, на початку понеділка ф’ючерсні ціни (ресурс січня) на нідерландському TTF досягли 148 євро/MWh або вище за 1850 доларів/тис куб. м.