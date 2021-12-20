Ціни на електроенергію в Європі перевищили 400 євро за МВт.ч

Обновлено: Декабрь 20, 2021. Тэги: ,

Ціни на електроенергію в Європі перевищили 400 євро за МВт.ч

Ціна на електроенергію на ринку на добу вперед (на 21 грудня) в ряді країн ЄС перевалила за позначку в 400 євро за МВт.ч, випливає з даних біржі електроенергії Nord Pool.

Передає Прайм.

За даними Nord Pool, на вівторок, 21 грудня, середня ціна в Німеччині склала 431,98 євро за МВт.ч, у Франції — 442,88 євро, в Нідерландах — 429,84 євро, в Бельгії — 432,99 євро, в Австрії-434,34 євро за МВт.ч.

Рік тому, 21 грудня 2020 року, ціни були нижчими в середньому в 4-4, 5 рази: у Німеччині — 94,57 євро за МВт.ч, у Франції — 105,95 євро, в Нідерландах — 100,19 євро, в Бельгії — 101,59 євро, в Австрії  — 104,14 євро за МВт.ч.

У ряді європейських міст на поточному тижні очікується зниження температури повітря до мінусових значень, що призведе до додаткового навантаження на електромережі, на які вже впливають низькі обсяги вітрогенерації і припинення роботи кількох реакторів АЕС у Франції. Крім того, на зростанні цін позначається і збільшення вартості газу.

Раніше Термінал писав, що ПСГ Європи заповнені на 62%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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