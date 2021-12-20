Ціни на електроенергію в Європі перевищили 400 євро за МВт.ч

Ціна на електроенергію на ринку на добу вперед (на 21 грудня) в ряді країн ЄС перевалила за позначку в 400 євро за МВт.ч, випливає з даних біржі електроенергії Nord Pool.

Передає Прайм.

За даними Nord Pool, на вівторок, 21 грудня, середня ціна в Німеччині склала 431,98 євро за МВт.ч, у Франції — 442,88 євро, в Нідерландах — 429,84 євро, в Бельгії — 432,99 євро, в Австрії-434,34 євро за МВт.ч.

Рік тому, 21 грудня 2020 року, ціни були нижчими в середньому в 4-4, 5 рази: у Німеччині — 94,57 євро за МВт.ч, у Франції — 105,95 євро, в Нідерландах — 100,19 євро, в Бельгії — 101,59 євро, в Австрії — 104,14 євро за МВт.ч.

У ряді європейських міст на поточному тижні очікується зниження температури повітря до мінусових значень, що призведе до додаткового навантаження на електромережі, на які вже впливають низькі обсяги вітрогенерації і припинення роботи кількох реакторів АЕС у Франції. Крім того, на зростанні цін позначається і збільшення вартості газу.

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