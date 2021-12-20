ГарПок ініціював перевірку своєї діяльності

ДП «Гарантований покупець» запропонувало Кабінету Міністрів провести повну перевірку діяльності підприємства від запуску його роботи у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

«Гарантований покупець ініціював перевірку діяльності підприємства від початку його функціонування. Проведення позапланової перевірки у разі зміни директора передбачене статутом підприємства та може здійснюватися Державною аудиторською службою із залученням спеціалістів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та Державного бюро розслідувань. Лист до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з відповідною пропозицією та проєктом розпорядження Кабміну надіслали 15 грудня», — йдеться у повідомленні.

У ГарПок підкреслили, що підприємство надало повну інформацію та копії запитуваних документів при перевірці діяльності міжвідомчою групою, яка перевіряла правильність розрахунків з виробниками електричної енергії з альтернативних джерел. Зазначається, що так само держпідприємство готове сприяти проведенню позапланової перевірки НКРЕКП стосовно дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов.

ДП «Гарантований покупець» наголошує, що зацікавлене в оперативному та ефективному розв’язанні проблемних питань, що виникли у зв’язку з діями попереднього керівництва.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 13 листопада звільнив директора ДП «Гарантований покупець» Костянтина Петриковця. Виконувачем обов’язків керівника держпідприємства був призначений Вадим Улида, який уже 30 листопада подав у відставку.

«Гарантований покупець» є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, також держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.