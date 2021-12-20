ГарПок ініціював перевірку своєї діяльності

Обновлено: Декабрь 20, 2021. Тэги:

ГарПок ініціював перевірку своєї діяльності
ДП «Гарантований покупець» запропонувало Кабінету Міністрів провести повну перевірку діяльності підприємства від запуску його роботи у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба  держпідприємства.

«Гарантований покупець ініціював перевірку діяльності підприємства від початку його функціонування. Проведення позапланової перевірки у разі зміни директора передбачене статутом підприємства та може здійснюватися Державною аудиторською службою із залученням спеціалістів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та Державного бюро розслідувань. Лист до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з відповідною пропозицією та проєктом розпорядження Кабміну надіслали 15 грудня», — йдеться у повідомленні.

У ГарПок підкреслили, що підприємство надало повну інформацію та копії запитуваних документів при перевірці діяльності міжвідомчою групою, яка перевіряла правильність розрахунків з виробниками електричної енергії з альтернативних джерел. Зазначається, що так само держпідприємство готове сприяти проведенню позапланової перевірки НКРЕКП стосовно дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов.

ДП «Гарантований покупець» наголошує, що зацікавлене в оперативному та ефективному розв’язанні проблемних питань, що виникли у зв’язку з діями попереднього керівництва.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 13 листопада звільнив директора ДП «Гарантований покупець» Костянтина Петриковця. Виконувачем обов’язків керівника держпідприємства був призначений Вадим Улида, який уже 30 листопада подав у відставку.

«Гарантований покупець» є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, також держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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