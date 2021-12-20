Можливість заміщення вугілля газом в першу чергу запроваджена саме для Луганської ТЕС

Через блокування Росією постачання вугілля залізничним шляхом, для Луганської ТЕС немає наразі іншого способу забезпечити достатній запас палива, крім замінити вугілля на газ.



Про це пише пресслужба Міненерго.

«Для реалізації такої можливості Урядом 15 грудня було ухвалене протокольне доручення Міненерго, НКРЕКП, Укренерго і Нафтогазу розробити відповідний механізм», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НКРЕКП 17 грудня ухвалив рішення щодо запровадження відповідної допоміжної послуги. Цей механізм забезпечить беззбитковість діяльності з виробництва електричної енергії на Луганській ТЕС під час використання у якості палива природного газу і буде застосовуватися тільки на період можливої відсутності в достатніх обсягах запасів вугілля на складах через дії Російської Федерації.

Використання такої допоміжної послуги на інших ТЕС наразі не планується.

Раніше «Термінал» писав, в Україну прибуло друге судно класу «Панамакс» з американським вугіллям.